0-2. Un efectivo Atlético de Madrid supera al Levante y asalta el liderato de LaLiga

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Valencia, 31 oct (EFE).- El Atlético de Madrid se impuso en el Ciutat de València al Levante este sábado en el partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports gracias a los goles de Alejandro Grimaldo en el minuto 36 y de Giuliano Simeone en el minuto 61 y sumó una victoria que pudo ser más amplia y que le deja líder de la competición con un partido más que el Barcelona.

El Levante, que intentó una vez más acercarse a remontada heroica, estuvo a punto de meterse en el partido solo cinco minutos después del segundo tanto rojiblanco, pero Etta Eyong no acertó a superar a Jan Oblak prácticamente en el área pequeña en lo que fue la única ocasión clara de peligro.

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