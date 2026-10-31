Agencias

0-2. Un efectivo Atlético de Madrid supera al Levante y asalta el liderato de LaLiga

Guardar

Valencia, 31 oct (EFE).- El Atlético de Madrid se impuso en el Ciutat de València al Levante este sábado en el partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports gracias a los goles de Alejandro Grimaldo en el minuto 36 y de Giuliano Simeone en el minuto 61 y sumó una victoria que pudo ser más amplia y que le deja líder de la competición con un partido más que el Barcelona.

El Levante, que intentó una vez más acercarse a remontada heroica, estuvo a punto de meterse en el partido solo cinco minutos después del segundo tanto rojiblanco, pero Etta Eyong no acertó a superar a Jan Oblak prácticamente en el área pequeña en lo que fue la única ocasión clara de peligro.

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Mossos establecen filtros de identificación por la convocatoria de 'Blocus' en Barcelona

Los Mossos establecen filtros de identificación por la convocatoria de 'Blocus' en Barcelona

Detenidas 27 personas en Francia en las protestas de nuevo en medio de un amplio dispositivo policial

Detenidas 27 personas en Francia en las protestas de nuevo en medio de un amplio dispositivo policial

EE.UU. retrasa sus relojes con la reforma del cambio de hora estancada en el Senado

Infobae

D.C. y Virginia demandan al Gobierno de EE.UU. para frenar el arco del triunfo de Trump

Infobae

Las fiestas sin alcohol se popularizan en Miami y obligan a la hostelería a adaptarse

Infobae