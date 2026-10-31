Mourinho, irónico sobre el calendario: "Nos hacen un grandísimo regalo, a ver si los dejamos tristes"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha ironizado con el hecho de tener que jugar "tres partidos en siete días", empezando por el de este domingo ante el Real Racing Club en El Sardinero, "un grandísimo regalo" con el que espera dejar "tristes" a los responsables, y ha asegurado con respecto a la polémica creada por Kylian Mbappé con China que "a veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca".

"Cada partido es peligroso, en casa o fuera, pero en los partidos fuera de casa tienes que añadir el público adversario, la presión y la motivación de los adversarios. Es un test a nuestra resiliencia, a nuestra voluntad de ser felices al final de temporada, un test a nuestra empatía. Es una situación casi única tener cuatro partidos seguidos fuera de casa, y principalmente el hecho de que jugamos domingo y sábado. Deberíamos haber jugado ayer, jugamos hoy; deberíamos jugar el domingo en Valencia, jugamos el sábado. Metes dos días menos, concentras tres partidos con tres viajes en siete días. Es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LaLiga, sea de las teles, pero es un regalo que tenemos que afrontar. A ver si los dejamos tristes", declaró con ironía en rueda de prensa.

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Además, aseguró que tras la victoria en el Camp Nou ha visto "la misma empatía, el mismo respeto, la misma voluntad de trabajar y el mismo equilibrio" que antes. "No somos un equipo de gran madurez, con gente de superexperiencia, somos un equipo joven. Pero he visto un equipo siempre con mucha madurez, con tranquilidad en la hora difícil, a la hora de la gloria. Ahí en Barcelona, después del partido, fue un vestuario feliz y que celebra, pero después bus, avión, día libre, volver al entrenamiento, misma concentración, misma motivación. Cuando empezamos a preparar el partido de Santander he visto seriedad, trabajo técnico-táctico bueno; me alegra mucho esta madurez. Nuestro objetivo de temporada no es ganar al Barcelona un partido, nuestro objetivo es ganar el campeonato", apuntó.

Respecto al Racing, destacó que es un equipo que todavía no ha perdido en casa. "Está jugando bien, con gran conexión con su afición. Es un partido de domingo por la tarde, que es una cosa a la que nosotros ya no estamos habituados y difícil. La última victoria tiene un gran significado si ganamos otra vez; si vamos a perder ahora los puntos que conquistamos el fin de semana pasado, no tendrá el mismo significado. Hay que respetar al Racing, con un modo de jugar muy específico. Según las palabras de su míster, van a jugar con esa ambición de ganar, y no nos van a pillar de sorpresa en relación a la dificultad del partido", indicó.

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"MUCHAS VECES, LO MEJOR QUE PUEDES HACER ES NO ABRIR LA BOCA"

En otro orden de cosas, el preparador portugués valoró la consecución del Balón de Oro de Harry Kane. "Yo he tenido el privilegio de trabajar con Harry. Es un gran jugador y un gran profesional, una gran persona. Obviamente, dentro de la frustración de que mi jugador no haya ganado, tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry, porque es un jugador y un chico que merece a sus 33 años una alegría, la guinda a su carrera", manifestó.

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"Por otro lado, Kylian es único. Algunos jugadores han repetido, como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Platini... Cada año tenemos un Balón de Oro, pero el mejor goleador de la historia de los Mundiales hay solo uno. Es una cosa absolutamente única y Kylian es único. De la votación del Balón de Oro, lo que me ha dejado un poco con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham, undécimo. No coments", dijo.

"Kylian es muy inteligente, muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto. El modo del que ha recibido el Balón de Oro para Harry, he visto clase y respeto. Una cosa es saber que eres el mejor y otra cosa es tener ese respeto por quien también ha hecho mucho para ganar un un trofeo. Por parte de Kylian solo veo clase", añadió, antes de hablar de la polémica de su futbolista con China.

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"Con la situación de China, son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que tú comentas. Le he visto también muy responsable con un club con gran clase", afirmó. "Tengo tranquilidad, porque mi club es el Real Madrid y mi jugador en casa es Kylian Mbappé. Tanto el Real Madrid como Kylian Mbappé han tenido la clase de tener una reacción inmediata y yo me siento, como entrenador, muy representado tanto por mi club como por mi jugador", añadió.

En otro orden de cosas, Mourinho explicó que no tiene un once tipo. "El once tipo de hoy puede ser diferente del de dentro de un par de semanas. El fútbol de hoy no es el fútbol de 10 o 20 años atrás, es un mucho más intenso, más rápido, con una exigencia a nivel físico mucho mayor que antes. Esa cosa de decir de memoria el once tipo como se hacía hace muchos años atrás es muy difícil en el fútbol de hoy. Tengo la sensación de que el equipo es mejor cuando tengo en el centro del campo jugadores de características diferentes", expuso.

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"La situación de Vinícius en este momento es facilísima, porque no juega en el campeonato y juega en la 'Champions'. Lo quiero mucho, quiero que termine rápido esta sanción porque lo necesito. Y cuando digo que lo quiero y lo necesito no te estoy diciendo que vaya a jugar de titular, pero tampoco te estoy diciendo que es un problema para mí", afirmó, negando que el equipo sea más equilibrado sin él. "Existe un modelo de juego, pero es un modelo de juego que se va desarrollando y que si cambias uno, dos, tres o cuatro jugadores no pasa nada. Este es el objetivo", advirtió.

También negó que Trent Alexander-Arnold vaya a salir del club por la apuesta de Fede Valverde como lateral. "Me duele, no me gusta crear malas sensaciones a jugadores, me gusta crearles buenas sensaciones. Cuando construyes una plantilla con una base de dos jugadores por posición y después haces jugar a un tercero, es algo que no me gusta, me hace daño, me deja triste. Pero hay cosas que son más importantes que estos 'feelings', que es lo que es mejor para el equipo en un determinado momento", subrayó.

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"Yo he pensado que en ese determinado momento lo mejor para el equipo era cambiar del centro del campo, meter a Fede como un lateral mucho más ofensivo que los otros. He tenido una buena aceptación por parte de Trent y de Dumfries cuando les explicamos que era una decisión por el equipo y no contra los jugadores. Al final van a jugar todos. Por ejemplo, mañana Fede no inicia el partido y será uno de los otros el que juegue. No pienso que Trent o Dumfries pidan ningún tipo de salida. La dificultad de la temporada con tantos partidos, con esos 'regalos' de jugar tres partidos en seis días, la acumulación de tarjetas, la acumulación de cansancio, alguna lesión... Al final todos van a jugar", continuó.

Por otra parte, aseguró que con el paso de los años se considera "más equilibrado". "Si me critican, no me afecta. Sigo pensando que en Barcelona fueron los jugadores los que merecieron el crédito, yo estoy aquí solo para ayudarles. Si salgo de un partido con la sensación de que he ayudado, salgo muy feliz. No soy ni más valiente, ni menos valiente, ni más defensivo, ni menos defensivo. El defensivo de la primera etapa es el defensivo de los 100 puntos y de los 120 no sé cuántos goles. Me gustaría ser defensivo esta temporada y meter tantos goles y hacer tantos puntos. En lo que soy diferente es en que no soy cabezón, soy más abierto", aseveró.

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El técnico madridista también mostró su pesar por la tragedia de Urda. "En mi nombre y en nombre de todos los que trabajamos para el Real Madrid, quiero decir que nuestros sentimientos están con los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Urda. Nuestro abrazo, nuestro sentimiento y nuestro corazón", expresó.