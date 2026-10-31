El oleoducto Norperuano denuncia doce conexiones clandestinas para extraer crudo en Perú

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Lima, 31 oct (EFE).- La petrolera estatal Petroperú denunció este sábado que ha detectado, desde junio pasado, doce conexiones clandestinas en el Oleoducto Norperuano (ONP) para la extracción ilegal de crudo, especialmente en la costa norte del país andino, hacia donde llega el ducto procedente de la región amazónica.

El más reciente hallazgo de estas tomas fraudulentas se registró la madrugada de este sábado en el kilómetro 842+504 del Oleoducto, en Bayóvar, el terminal marítimo de la región Piura donde termina el ducto, después de que los sistemas de monitoreo y el personal de Petroperú advirtieran una disminución en la presión de la tubería.

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Tras la detección se activó el Plan de Respuesta a Emergencias y se desplegó un operativo de verificación en coordinación con la Policía Nacional, según informó Petroperú -en una nota de prensa-.

En el mes de octubre se denunciaron cinco conexiones clandestinas, entre los distritos de Sechura y Olmos, en la región costeña de Piura.

Petroperú consideró especialmente grave la persistencia de estos actos ilícitos, que comprometen la integridad de una infraestructura estratégica para el país y que generan riesgos para las comunidades cercanas y el entorno.

La petrolera estatal movilizó a personal especializado y equipos de contingencia para controlar la situación y ejecutar las labores de contención, al lograr cerrar la conexión clandestina y detener la salida de crudo.

Desde 2020, el ONP ha sufrido varios periodos de paralización por los bajos niveles de crudo para transportar desde las estaciones en la Amazonia peruana y el oleoducto ha denunciado que las conexiones clandestinas buscan, aparentemente, extraer el crudo que queda estancado en las tuberías. EFE

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