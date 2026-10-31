La mayoría de los acampados de Sol comienza a abandonar la plaza para trasladar el movimiento "a los barrios"

Guardar

La mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol se han disuelto y sus integrantes han decidido abandonar el asentamiento para trasladar su actividad "a los barrios", según un comunicado de Acampada 26S.

El texto indica que la acampada inicia una mudanza "a los barrios" para convertirse en un movimiento social y de clase trabajadora y finalizar así su actividad en la Puerta del Sol. Sus representantes centrarán ahora su actividad en preparar y apoyar la huelga general convocada para el 11 de noviembre, según ha informado este sábado 'El País'.

PUBLICIDAD

"La acampada ha cumplido inmensos objetivos y expectativas, recordándonos que el pueblo tiene muchas herramientas para la intervención política directa", señala el documento, que añade que el movimiento seguirá luchando por sus derechos "salga quien salga y esté quien esté en el Congreso de los Diputados después de las elecciones del 29N".

Sin embargo, no todos los acampados han decidido abandonar la plaza y permanecerán dos de las comisiones que estaban presentes desde el inicio de la acampada.

La Delegación del Gobierno en Madrid remitió el lunes una carta a los interlocutores de la acampada en la Puerta del Sol en la que les anima a levantar el campamento pasado ya "un tiempo razonable" desde su instalación y en vista de que las condiciones y reivindicaciones del la protesta "han cambiado".

PUBLICIDAD

Así lo confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, que señalan que esta fue una de las últimas decisiones adoptadas por Francisco Martín antes de su dimisión, pero que van en la línea con la política de la institución y de la nueva delegada, Pilar Trinidad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid anunció este viernes que ha presentado una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín por presuntos delitos de prevaricación administrativa por no actuar y desalojar la Puerta del Sol y por omisión del deber de perseguir delitos que "se están cometiendo de forma continuada en la acampada ilegal" de la Puerta del Sol.

PUBLICIDAD