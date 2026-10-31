Colapinto es uno de los consentidos entre la afición del Gran Premio de México

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México, 31 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1, se ha convertido en uno de los consentidos de la afición que asiste al Gran Premio de México que se correrá este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

"Esperemos que Franco sume unos puntos, vemos que hay gran cariño de la afición hacia él, creo que así tiene ser, debe haber unión y apoyarnos entre latinos; este es un país muy amable es de 10 puntos la gente aquí en México", afirmó Santiago Luca, aficionado oriundo de Santa Fe, Argentina.

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Santiago, quien porta una bandera argentina, y su esposa, gastaron 1.300 dólares por boleto para presenciar el GP de México.

Como Luca, decenas de aficionados argentinos viajaron para seguir los pasos del piloto de 23 años de Alpine, que marcha en el puesto 12 del campeonato de Fórmula 1 en 2026.

Gonzalo Merolla viste la camiseta de la selección argentina. Llegó el miércoles desde Buenos Aires. Consiguió boletos para él y un par de amigos en 850 dólares, cada uno, para apoyar a Colapinto.

"Es un fenómeno, es un nene y ve cómo corre. Si este año lo ha hecho bien, ya verán que el próximo año. Con más experiencia va a demostrar de lo que es capaz", confió Gonzalo.

Daniela y Mateo se pasean por el Autódromo Hermanos Rodríguez con la bandera de Colombia en la espalda, la pareja viajó desde Bogotá por segundo año consecutivo para ver el Gran Premio.

"A mí me gustan Hamilton y Sainz, pero sin duda que me encantaría que Colapinto tuviera una gran actuación, y también 'Checo', ambos son excelentes pilotos y los amamos; ¡viva Latinoamérica!", lanzó Daniela.

El cariño hacia Franco Colapinto se ha sentido en cada una de sus apariciones y en su ir y venir hacia el 'hospitality' de su escudería, en el que ha sido interceptado por decenas de aficionados.

Una niña, con la camiseta de Boca Juniors lo detuvo para tomarse una fotografía y pedirle una firma en la prenda xeneize como recuerdo.

El piloto nacido en Pilar se ganó el cariño de los mexicanos desde su llegada al autódromo, el jueves pasado, cuando portó una camiseta mitad con los colores de la selección argentina y la otra parte con el verde de la mexicana.

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Una calidez que se notó en una interacción con aficionados, más temprano este sábado, en la que compartió su sentir por correr en este país.

"En México me siento como en casa, desde la primera vez que vine, en 2024, lo siento como lo más cercano a una carrera en Argentina y eso es gracias a ustedes; estoy agradecido con todos los aficionados, son lo mejor que hay", aseguró el piloto entre los gritos de 'Franco, Franco' de los seguidores reunidos. EFE

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