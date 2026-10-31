El Niño provoca el blanqueamiento de corales en el Pacífico de Costa Rica, revela estudio

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San José, 31 oct (EFE).- El aumento de la temperatura de las aguas en el océano Pacífico, asociado al fenómeno de El Niño, está poniendo en riesgo la supervivencia de los arrecifes coralinos en Costa Rica, ante la presencia de procesos de blanqueamiento que pueden debilitar el ecosistema y provocar su muerte, reveló un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El investigador de la UNED y encargado del proyecto de restauración coralina en Isla Tortuga, Yeison Lizano Rojas, explicó que el fenómeno de El Niño de 2026-2027 presenta características de intensidad que representan un desafío para los ecosistemas marinos del Pacífico y advirtió que el calentamiento oceánico constituye una amenaza para la biodiversidad marina.

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El experto señaló que uno de los principales riesgos es el blanqueamiento coralino, un proceso que ocurre cuando las altas temperaturas alteran la relación simbiótica que mantienen los corales con unas algas microscópicas conocidas como zooxantelas.

Estas algas proporcionan más de un 90 % de los nutrientes y la energía que los corales necesitan para sobrevivir. Sin embargo, cuando el estrés térmico se prolonga, los organismos pueden expulsarlas, perder su coloración natural y experimentar un debilitamiento progresivo.

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“Si estas condiciones adversas persisten durante un tiempo prolongado, el coral, como mecanismo de defensa, expulsa estas zooxantelas e inicia un proceso que se conoce como blanqueamiento, posteriormente, el coral empieza a debilitarse y puede llegar incluso a morir”, explicó Lizano en el estudio.

Aunque el blanqueamiento no significa necesariamente que el coral haya muerto, sí constituye una señal de estrés ambiental.

"Si las temperaturas regresan a niveles adecuados, algunos organismos pueden recuperarse; de lo contrario, aumenta el riesgo de mortalidad y deterioro de los arrecifes", puntualizó Lizano.

Según el estudio, la pérdida de corales también puede tener consecuencias para numerosas especies marinas que encuentran alimento, refugio y espacios de reproducción en estos ecosistemas; así mismo, su deterioro podría afectar actividades económicas vinculadas con la pesca y el turismo, además de reducir la protección natural.

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Como parte de las soluciones para evitar su debilitamiento, la UNED, en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa Bay Island Cruises, implementó medidas de protección en su proyecto de restauración coralina en Isla Tortuga, ubicado en el Golfo de Nicoya (Pacífico).

Una de las acciones fue trasladar 2.700 corales que fueron sembrados en estructuras de jardinería coralina desde los cinco hasta los trece metros de profundidad, con el propósito de reducir la exposición de los corales a las altas temperaturas superficiales del océano, disminuir el estrés térmico y mejorar sus posibilidades de supervivencia durante el evento climático.

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"Aunque estos eventos de calor extremo representan un problema real para los corales del Golfo de Nicoya y del mundo, lo que buscamos nosotros con este tipo de proyectos es fomentar o fortalecer la resiliencia de estos ecosistemas ante estas situaciones, eventos o fenómenos que seguirán ocurriendo con mayor frecuencia", destacó el especialista.

Paralelamente, también se intensificaron los monitoreos de blanqueamiento coralino y las mediciones de parámetros fisicoquímicos del agua, como temperatura, salinidad y otras variables que permiten evaluar la calidad del ambiente marino. EFE