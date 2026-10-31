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El boliviano Dellien y el uruguayo Aguilar van por el título del Challenger de Guayaquil

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Quito, 31 oct (EFE).- El boliviano Hugo Dellien y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo accedieron este sábado a la final del Challenger ATP Tour de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que otorgará al campeón 75 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El subcampeón, entre tanto, recibirá 44 puntos en el ránking.

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Dellien, segundo cabeza de serie del torneo, se impuso al argentino Valerio Aboian por 7-6(7) y 6-2, mientras que Aguilar Cardozo venció al quinto cabeza de serie, el brasileño Joao Reis da Silva, por 7-5 y 6-1.

El Challenger de Guayaquil concluirá este domingo en la cancha de arcilla del anexo del Guayaquil Tenis Club, a la espera de buen tiempo, pues el Fenómeno del Niño ha ocasionado la detención o suspensión de varios partidos. EFE

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