Hansi Flick: "Hemos reaccionado bien, tenemos que sobrevivir"

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se quedó con la reacción de su equipo tras dos duras derrotas para ganar (6-1) este sábado al Deportivo Alavés, y confesó que tienen que "sobrevivir" en los próximos partidos con las bajas en defensa.

"Fue una buena defensa. El Alavés trató de hacer transiciones. Controlamos el partido y estuvimos concentrados en defensa. Tenemos que pensar diferente, hay muchos jugadores fuera. Pregunté a De Jong si podía jugar de central, lo mismo que Fariñas", afirmó en rueda de prensa en el Camp Nou sobre un once novedoso.

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El técnico de los catalanes fue preguntado por las bajas en defensa y por la solución de este sábado, más la que podría tener contra el Aston Villa y el Atlético de Madrid la próxima semana. "No lo sabemos, la evolución es buena, pero no la mejor. Tenemos que sobrevivir estos dos partidos. Christensen está cerca de volver con el equipo, pero tenemos que esperar, no tomaremos riesgos", dijo.

Además, Flick explicó sus cambios durante el partido y valoró la actuación de Lamine Yamal, uno de los que dosificó. "Hablamos de las posibilidades de los cambios pero cuando empieza el partido, a veces es totalmente diferente. Pensamos cambiar a De Jong, Rodrigo o Fermín, pero fueron otros, todo el mundo tiene que aceptarlo", comentó.

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"Cuando marcas dos goles es más fácil salir. Es bueno que tenga confianza de vuelta, en el uno contra uno, pero también que tenga menos minutos. Fue un gran partido de Lamine, de todos arriba, Fermín fue fantástico, Raphinha. Hemos reaccionado bien después de esas dos derrotas (contra PSG y Real Madrid)", añadió.

Además, el técnico alemán fue preguntado por las 100 victorias con el Barça. "No pienso en el pasado. Estoy muy contento con las 100 victorias en el Barça. Para mí, la mejor no sé, quizá la primera victoria en un Clásico, en Madrid, fue bonito", terminó.

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