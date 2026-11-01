Macará golea a Barcelona y frena a Independiente de obtener el título de Liga de Ecuador

Guardar

Quito, 31 oct (EFE).- El Macará goleó este sábado por 3-0 a Barcelona y detuvo una vez más al Independiente del Valle en su afán por adjudicarse en forma anticipada el título de la actual temporada de la liga profesional ecuatoriana.

Mientras el Macará acumuló 66 puntos, el cuadro del Valle lidera la tabla de posiciones con 78 unidades a falta de cinco fechas para que concluya el hexagonal final por el título local y por los billetes para los torneos internacionales de 2027.

PUBLICIDAD

El uruguayo Franco Posse anotó en los minutos 7 y 62 y el argentino Agustín Campana lo hizo en el 45, para mantener viva una mínima posibilidad para adjudicarse el título de la actual temporada.

La quinta fecha del hexagonal final concluirá este domingo con los partidos: Independiente del Valle-Liga de Quito y Universidad Católica-Aucas.

Leones del Norte venció por 0-2 a Emelec, con goles del argentino Mauro Damián Luque en los minutos 44 y 86, por el cuadrangular por un cupo para la próxima Copa Sudamericana, mientras Guayaquil City y Libertad cerrarán la quinta fecha del cuadrangular este domingo.

PUBLICIDAD

Por el hexagonal del descenso, el Delfín derrotó por 3-1 a Deportivo Cuenca, con goles de Anthony Bedoya, Leao Tenorio y de Danny Luna, descontó Jeremy Mejía para el Cuenca. EFE