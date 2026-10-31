Hamilton hace la pole en México y Alonso vuelve a su pesadilla

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El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Ferrari) logró la pole del Gran Premio de México, su primera con el coche rojo, de cara a una carrera que guarda la gloria para Kimi Antonelli (Mercedes), quien partirá quinto, mientras que Fernando Alonso se llevó una amarga decepción, una más, con el Aston Martin.

Hamilton sorprendió en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una primera pole con Ferrari, la primera también desde 2023 y la segunda en México diez años después. Segundo, igualmente sorpresa y a solo 0.009 de su compatriota, fue George Russell (Mercedes), el otro piloto que puede retrasar el título matemático mientras el subcampeonato está muy discutido: cuatro pilotos en nueve puntos.

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Tercero saldrá Charles Leclerc (Ferrari), mostrando lo abierto de las quinielas. La lucha por la victoria estará reñida con el bajón de un Max Verstappen (Red Bull) que no encontró su idilio con México, aunque es más con el domingo como cinco veces ganador. Antonelli, a quien le vale un noveno puesto o quizá peor si no hay victoria de Hamilton o Russell, saldrá quinto sin tener que pelearse en exceso gracias al triunfo la semana pasada en Austin.

En cuanto a los españoles, la opción de sacar el mejor resultado de la temporada, como apuntaban los libres, se esfumó para un Alonso muy frustrado. El doble campeón del mundo recibió el mensaje urgente de parar su monoplaza por un fallo del motor Honda y el asturiano, que estaba para pelear por la Q3, se quedó en la Q1.

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Mientras, Carlos Sainz sobrevivió casi de milagro, rascando décimas, a la primera criba y saldrá decimosexto, encontrando algo de mejor rendimiento en un Williams que hace tiempo le están tocando todo pensando en 2027. El madrileño, que ganó en México en 2024, tendrá complicado dar caza a la zona de puntos, pero el trazado norteamericano tendrá mucho que decir este domingo.