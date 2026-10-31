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Más de 200 personas se suman en Chile al nuevo récord Guinness de Dr. Simi

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Santiago de Chile, 31 oct (EFE).- Doscientas personas vestidas como el Dr. Simi, personaje símbolo de la marca homónima mexicana de farmacias, se reunieron este sábado en Santiago de Chile y contribuyeron en batir un nuevo récord Guinness, alcanzando un total de 4.112 personas disfrazadas en distintos países de la región.

Familias completas llegaron a la céntrica estación de metro Baquedano para disfrazarse del característico farmacéutico, con batas blancas, grandes cejas, bigote blanco y una peluca con sus escasos pelos.

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"Estamos aquí en Chile buscando lograr el récord Guinness del mayor número de personas disfrazadas del Dr. Simi. Estamos participando simultáneamente en 12 sedes y los países principales son México, Estados Unidos, Chile y Colombia", dijo a EFE María Angélica Martínez, de 48 años, gerente administrativa de Farmacias Similares México.

A lo largo de dos horas, los participantes esperaron el recuento final entre bailes, música y concursos.

Algunos tenían planeado llegar al evento, otros se lo encontraron en su trayecto por el suburbano capitalino y decidieron participar.

Fue el caso de Marco Antonio Fuentes, de 63 años, quien se dirigía a encontrarse con sus hijas, pero hizo un alto en el camino para formar parte del récord.

"Para mí fue muy agradable. Me encanta participar en este tipo de cosas. Así que por eso me quedé y estoy acá. Además, soy un cliente de Dr. Simi", afirmó a EFE Fuentes, quien reconoció como anécdota que en su trabajo le apodan Dr. Simi por su característico bigote natural, similar al del personaje.

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Con presencia en Chile desde 2006, Dr. Simi tiene más de 600 sucursales en el país y es la principal alternativa de bajo costo en el mercado farmacéutico, gracias a la venta de genéricos y bioequivalentes. EFE

(foto) (video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de “Grupo Por Un País Mejor" para la difusión de este contenido.

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