(Crónica) Leyma Coruña frena a La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza se desmelena

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La Laguna Tenerife cayó (93-89) contra el Leyma Coruña este sábado en la sexta jornada de la Liga Endesa, mientras que Casademont Zaragoza y UCAM Murcia firmaron contundentes victorias ante FIATC Girona (110-80) y Ilerna Lleida (125-98).

El equipo canario vio frenada su racha y la opción de alcanzar al Real Madrid en el liderato, por culpa de un Coruña que logró su segunda victoria del curso. El Coliseum gallego disfrutó con un Alonzo Verge imparable (26 puntos, 12 asistencias y 34 de valoración), bien acompañado por Lukas Uleckas (12 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración) y George Conditt.

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Por su parte, el Zaragoza logró la cuarta victoria de la temporada, su segundo mejor inicio de temporada, con un festival de Trae Bell-Haynes, Laurynas Birutis, Guillem Vives y Justin Jaworski, los cuatro por encima de los 20 de valoración. Con una veintena de puntos como colchón, antes del último cuarto sentenció el equipo maño a un Girona que se queda en tres triunfos.

Mientras, el UCAM Murcia enlazó por primera vez dos victoria en Liga con otro festival anotador. Los de Sito Alonso firmaron el récord anotador del equipo murciano (125 puntos), con seis jugadores en dobles dígitos de puntos y de valoración. Sobre todo entre Howard Sant-Roos y Dylan Ennis tumbaron a un Lleida en zona de descenso.

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