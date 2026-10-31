Crónica del FC Barcelona - Deportivo Alavés, 6-1

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El FC Barcelona goleó (6-1) al Deportivo Alavés este sábado para salir de un bache de dos derrotas y responder al Atlético de Madrid en la lucha por el liderato de LaLiga EA Sports, un partido estelar de Fermín López (dos asistencias y un gol), doblete de Raphinha y otro de Lamine Yamal en el Spotify Camp Nou.

Tras las derrotas ante París Saint-Germain y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, los de Hansi Flick fulminaron a los vascos para sumar 30 puntos por los 28 de un Atleti que había cumplido en sesión matinal contra el Levante. El Barça recuperó toda su pega antes de otra semana señalada, contra el Aston Villa en Champions y visita al Metropolitano rojiblanco por el liderato. Con Frenkie de Jong de central, y Brian Fariñas debutando en la banda derecha, el Barça se encontró con un Alavés metido atrás, con una línea de cinco por delante de la defensiva para tratar de atascar el centro del campo, robar y salir a la contra. Pese a las dudas que pudiera tener el equipo culé y ese entramado vasco, los locales sacaron calidad para romper al rival y golear al descanso.

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No funcionó tan bien como esperaba Quique Sánchez Flores, porque a los nueve minutos llegó el 1-0 de Raphinha: pase de Pedri, desmarque de Fermín y pase de la muerte al brasileño. El Alavés logró esa salida que confiaba tener, pero Abde Rebbach perdonó bastante solo en el punto de penalti. También tuvieron la de Lucas Boyé por arriba, cabezazo que sacó sin querer Rodrigo.

El Barça, con la asignatura pendiente de no conceder de más al rival con la dificultad añadida de las muchas bajas, volvió a la carga con un Fermín que se divirtió en un mar de defensas. El internacional español dejó destellos de todo tipo, y un golazo llegando a la línea de fondo (2-0). En medio del bajón paulatino, el Alavés aún tuvo algo de salida y peligro a balón parado.

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Sin embargo, un Fermín que suena como deseado por la Premier y aumenta sus honorarios cada partido provocó el error en la salida visitante, robó la pelota y le puso el doblete en bandeja a Raphinha. El Barça se gustó para llenar el deposito de confianza y, empujando contra su portería al Alavés, combinó hasta el misil de Lamine para el 4-0 en el descuento.

El partido quedó visto para sentencia y, con la actitud del Barça de seguir atacando en la reanudación, el marcador engordó de manera inevitable. Sánchez Flores trató de frenar la sangría con cambios, Flick los utilizó para dosificar jugadores, pero Fermín siguió a lo suyo. Lamine quiso su doblete en una pelota picada sobre Antonio Sivera y Anthony Gordon hizo el 6-0 en el Camp Nou.

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Rodrigo, que había dejado un pase de quilates para el inglés, falló poco después en el gol del honor visitante, obra de Mariano. El Barça hizo pagar los platos rotos a un Alavés que se acerca a los dos meses sin ganar, aunque se mantiene en mitad de tabla. Mientras, los de Flick sonríen de nuevo, pero con los ojos en esta nueva semana señalada contra Villa y Atlético.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 6 - DEPORTIVO ALAVÉS, 1. (4-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong (Gerard Martín, min.82), Cancelo (Balde, min.62); Rodri, Pedri (Bernal, descanso); Lamine Yamal (Gordon, min.62), Fermín, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus, min.74).

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Youssef; Ángel Pérez (Novoa, min.74), Protesoni (Martínez, descanso), Guevara, Denis Suárez (Ibáñez, min.55), Rebbach (Mañas, min.55); y Boyé (Mariano, min.74).

--GOLES:

1 - 0, min.8, Raphinha.

2 - 0, min.23, Fermín.

3 - 0, min.41, Raphinha.

4 - 0, min.45+1, Lamine.

5 - 0, min.65, Lamine.

6 - 0, min.81, Gordon.

6 - 1, min.84, Mariano.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro). Amonestó a Pedri (min.40) y Cancelo (min.58) por parte del Barça. Y a Protesoni (min.27), Ángel Pérez (min.45+3) e Ibáñez (min.60) en el Alavés.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.