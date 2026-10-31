Chivite visita en Argentina la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada, centro de detención en la dictadura

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La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha podido visitar durante su viaje institucional a Argentina la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que fue un centro de detención clandestino durante la dictadura argentina y que hoy se ha resignificado como un espacio de memoria. Así, el edificio alberga desde 2004 el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, donde conviven además distintas instituciones públicas, organismos de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil.

La presidenta ha visitado el lugar en compañía de representantes de la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, organización que recibió el pasado septiembre el reconocimiento institucional del Gobierno de Navarra con motivo del Día Internacional de la Paz, y con la que ha mantenido también una reunión este viernes.

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Durante la visita, Chivite ha recordado que este 2026 se cumplen 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en el país rioplatense, lo que, en su opinión, hace que la memoria "adquiera un significado especial: la responsabilidad con las víctimas, con la historia y las generaciones futuras", según recoge en un comunicado el Ejecutivo foral.

En este sentido, ha hecho hincapié en que también se cumple este año el 90º aniversario del golpe de 1936 contra la República Española, destacando que, pese a que se trata de historias y contextos distintos, ambos golpes "recuerdan las consecuencias de la violencia política, la persecución, las desapariciones y el silencio impuesto". Así, ha explicado que "poner ambos sucesos en diálogo no implica equipararlos, sino reafirmar un compromiso compartido con la memoria, la dignidad de las víctimas y la garantía de no repetición".

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También ha abertido de que la democracia "no es indestructible, sino que se debilita cuando se trivializan los discursos de odio, se niega la historia o se minimizan las dictaduras". De este modo, ha recalcado la importancia de "mantener viva la memoria como una forma de defender la democracia en el presente".

ABUELAS DE PLAZA MAYO

La asociación 'Abuelas de Plaza de Mayo' es una organización argentina de derechos humanos creada en 1977 para localizar y restituir a sus familias a niñas y niños secuestrados durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983), incluidos bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. En este contexto, la organización también promueve el derecho a la identidad y trabaja para que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

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La asociación ha conseguido así restituir la identidad de 140 nietas y nietos, aunque la organización estima que todavía quedan más de 300 personas por encontrar, muchas de ellas adultas, que podrían desconocer su origen.

En septiembre de este mismo año, el Ejecutivo foral reconoció a Abuelas de Plaza de Mayo por su trayectoria en defensa de los derecho humanos, la memoria histórica y la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura argentina. La entrega de este reconocimiento tuvo lugar en Tudela, en un acto con motivo del Día Internacional de la Paz, donde el galardón fue recogido por Claudia Poblete Laksic y Adriana Metz Romero, nietas recuperadas y representantes vinculadas a la organización.

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ESMA

La Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) fue durante la dictadura iniciada en 1976 el principal centro clandestino de detención en el país. Desde el año 2004 funciona como espacio de memoria, y en 2023 ingresó en la Lista de Patrimonio Mundial para la Memoria de la ONU.

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En el espacio ESMA se llevan a cabo hoy día distintas actividades para homenajear a las víctimas de la dictadura, preservar la memoria e impulsar la defensa de los derechos humanos.