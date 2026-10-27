Morant reivindica "el conocimiento y la humanidad" ante "la desinformación y el negacionismo científico en el mundo"

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado "el conocimiento y la humanidad" ante "la desinformación y el negacionismo científico en el mundo", ya que, "cuando se sustituye la evidencia por el prejuicio, perdemos capacidad para protegernos del cambio climático, afrontar enfermedades, crear empleos de calidad" y "descubrimientos que nunca llegarán a producirse".

Morant ha defendido "la necesidad de formar personas capaces de pensar libremente, comprender el mundo y convivir en paz" durante la entrega de los 'Premios Nacionales de Investigación 2026', celebrada este martes en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.

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Un acto que ha estado presidido por el rey, Felipe VI, quien ha entregado la veintena de galardones a los premiados, acompañado por la propia ministra, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria.

Durante su discurso, Morant ha apelado al matemático y filósofo Bertrand Russell, para defender "la necesidad de formar personas capaces de pensar libremente, comprender el mundo y convivir en paz", una misión que tienen "las universidades y las trayectorias científicas" premiadas en el día de hoy.

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La ministra ha reivindicado que "el conocimiento y la humanidad deben avanzar juntos" frente a "la desinformación y el negacionismo científico que cabalga en el mundo", ya que, "cuando se desacredita la ciencia, se recorta en investigación, se expulsa el talento o se sustituye la evidencia por el prejuicio, perdemos capacidad para protegernos del cambio climático, afrontar enfermedades, crear empleos de calidad" e, "incluso, descubrimientos que nunca llegarán a producirse".

"Ese precio", ha añadido, "no lo pagamos todos por igual", puesto que "lo sufre más quien no accede a un tratamiento, quien carece de recursos ante una crisis o quien ve limitado su futuro por las circunstancias en las que nació". "Por eso, el conocimiento no puede ser un privilegio, ha de ser un derecho, y la ciencia, una herramienta de libertad", ha argumentado.

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha reclamado "seguir conectando universidades, centros de investigación y empresas con las necesidades de la sociedad y sosteniendo la apuesta por el conocimiento, porque los desafíos de nuestro tiempo no se van a resolver con ocurrencias ni con respuestas fáciles". "Necesitamos más ciencia y más cooperación para afrontar esos retos, y conseguir que el progreso reduzca las desigualdades en lugar de ampliarlas", ha promulgado.

En este sentido, ha animado a seguir ese camino emprendido "con voz racional, rigurosa y profundamente humana, sin confundir la duda científica con el negacionismo ni sustituir los hechos por el ruido", porque "la ciencia nos enseña que nadie posee todas las respuestas y que avanzamos más, cuando compartimos lo que sabemos".

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"CUIDAR A LAS PERSONAS"

Morant ha señalado que los 'Premios Nacionales de Investigación' recuerdan que detrás de los descubrimientos de los premiados "hay personas a las que impactan" los científicos, para poner como ejemplo a "una familia que recupera la esperanza, un empleo que todavía no existe y una vida que mañana será mejor".

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Tras reseñar que Russell manifestó que "la buena vida es aquella inspirada y guiada por el conocimiento", así como que "el amor es sabio y el odio necio", ha emplazado a la sociedad a "comprender mejor el mundo que cuida a las personas y a convertir el talento en bienestar, en libertad y en esperanza". "No sabemos todavía qué descubrimientos cambiarán nuestras vidas, pero sí cuánto podemos perder si renunciamos", ha advertido.

Desde el Ministerio que dirige, ha apelado a su "responsabilidad" de hacer posible el trabajo de los investigadores, "seguir despertando vocaciones científicas y ofrecer oportunidades al talento joven, favoreciendo carreras científicas estables y rompiendo los techos de cristal que todavía limitan las trayectorias de muchas mujeres".

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Aludiendo al nombre de la sede de los premios, el Palacio de Congresos Europa, ha manifestado que "este es el tiempo de Europa" y de "defender la dignidad humana frente a la barbarie, la cooperación frente al enfrentamiento y la razón frente al fanatismo". "Europa es más que un continente o un mercado, es una idea de progreso compartido, construida sobre la libertad, la solidaridad y también el conocimiento", ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, "por primera vez", estos premios se entregan en Euskadi, una tierra que dedica a I+D+I el 2,3% de su PIB, por encima de la media española, el 1,5%, y la media europea, el 2,2%. "En esta tierra, sabéis desde hace mucho tiempo que el conocimiento es el mejor combustible sostenible y no contaminante para la industria, y también para la democracia, que necesita verdad, diálogo y pensamiento crítico", ha expuesto.

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Por otro lado, ha resaltado que "la ciencia salva vidas", para referirse a las diversas danas que han golpeado a la Comunidad Valenciana y señalar que "la ciencia lleva ya mucho tiempo advirtiéndonos".

"El Mediterráneo, nuestra gran joya, inspiración de artistas, fuente y puente de bienestar, y de riqueza, es uno de los talones de Aquiles frente al cambio climático. Una de las regiones más vulnerables del planeta, donde las temperaturas aumentan más rápido y sus consecuencias nos golpean con especial intensidad", ha comentado, para poner de manifiesto que "la ciencia conoce los riesgos y nos ayuda a encontrar soluciones".

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A su juicio, "para proteger a la gente hay que escuchar a la ciencia a tiempo, antes, durante y después de una emergencia, para anticiparnos, reaccionar con mejores decisiones y reconstruir de forma más segura, resiliente y sostenible".

"La ciencia nos protege y esa es una razón poderosa para reconocerla, premiarla, defenderla y apoyarla con todos los recursos necesarios", ha reclamado, para felicitar a los científicos galardonados, ya que "son el talento que hace avanzar al país y nos mejoran como humanidad".

GALARDONADOS

Los galardonados con los 'Premios Nacionales de Investigación', que distinguen a aquellos investigadores de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación son, por un lado, Crisanto Gutiérrez (Biología), José Miguel Adam (Ingeniería y Arquitectura), Carmen Julia Gutiérrez (Humanidades) y Ángel María Carracedo (Medicina y Ciencias de la Salud).

Por otro, José Antonio Sobrino (Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales), Carmen Isabel Álvarez (Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra), Daniel Maspoch (Ciencia y Tecnologías Químicas), Jesús Martínez de la Fuente (Transferencia del Conocimiento), Ángel Lozano (Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y José Dolado (Derecho, Ciencias Económicas y Sociales).

Por otra parte, los galardonados con los 'Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes', que reconocen el mérito de las personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras son Mireia Vallés (Biología), Mario Merino (Ingeniería y Arquitectura), Pablo Alonso (Humanidades) y Biola María Javierre (Medicina y Ciencias de la Salud).

Unos reconocimientos a los que se suman Laura Castro (Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales), Miguel Anaya (Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra), Katherine Villa (Ciencia y Tecnologías Químicas), Ana Novoa (Transferencia del Conocimiento), Jorge Calvo (Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Cristina Cadenas (Derecho, Ciencias Económicas y Sociales).