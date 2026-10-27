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¿QUÉ RUFFLES® ERES SEGÚN EL EQUIPO AL QUE LE VAS? ASÍ ES "RUFFLES® SEGÚN TU AFICIÓN"

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026

Ruffles® agrupó a las aficiones del fútbol mexicano en ocho personalidades y les asignó un sabor: desde Chivas con Ruffles® Original hasta América con Ruffles® Queso y Cruz Azul con Ruffles® Mix.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ¿El equipo al que le vas podría revelar qué Ruffles® eres? Para descubrirlo, Ruffles® tomó las distintas formas de vivir el fútbol mexicano y las convirtió en ocho perfiles de afición, cada uno representado por un sabor de la marca.

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Así nace "Ruffles® según tu afición", una dinámica que parte de una idea sencilla: así como cada equipo tiene colores e historia propios, sus aficionados también tienen una personalidad y una manera particular de vivir cada jornada. Ruffles® tomó esos códigos y los llevó a su territorio para responder una pregunta: si tu afición fuera un sabor, ¿cuál sería?

Para hacerlo, la marca agrupó a los equipos de acuerdo con ocho perfiles —El Clásico, El Intenso, El Multifacético, El Rebelde, El Extremo, El de Carácter, El Explosivo y El Salseado— y asignó a cada uno un sabor Ruffles®.

Así, quienes apoyan a Chivas, Necaxa, Querétaro o Atlante son El Clásico y están representados por Ruffles® Original; los aficionados de América y León son El Intenso, con Ruffles® Queso; mientras que Cruz Azul se convierte en El Multifacético, acompañado por Ruffles® Mix.

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La alineación continúa con Pumas y Toluca como El Rebelde, representados por Mega Crunch Jalapeño; Tigres, Tijuana y FC Juárez como El Extremo, con Mega Crunch Flamin' Hot; y Monterrey y Pachuca como El de Carácter, con Mega Crunch Salsa Negra.

Por su parte, Atlas se lleva El Explosivo con Ruffles® Búfalo, mientras que Santos, Puebla y Atlético de San Luis cierran la alineación como El Salseado, representados por Mega Crunch Salsa Roja.

La clasificación está hecha para ponerse a prueba: ¿Ruffles® acertó con la personalidad de tu equipo? La conversación invitará a los aficionados a debatir qué sabor representa mejor su manera de vivir el fútbol y descubrir qué pasa cuando El Clásico, El Intenso, El Rebelde o El Salseado comparten partido. Porque si algo provoca el fútbol, además de pasión, es conversación; y Ruffles® quiere ponerle sabor.

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"Cada afición tiene códigos, rituales y una personalidad que la hace única. Con 'Ruffles® según tu afición' quisimos llevar esas diferencias a nuestro territorio y convertirlas en sabor. Lo divertido es que la clasificación no termina con nosotros: queremos que los aficionados la hagan suya, nos digan si acertamos y la conviertan en parte del salseo entre amigos que acompaña cada jornada", comentó Ximena Martínez Zetina, Sr. Brand Manager de Ruffles®.

La iniciativa forma parte de la apuesta de Ruffles® por mantenerse cerca de las nuevas generaciones desde los momentos culturales que forman parte de sus conversaciones. Dentro del portafolio de PepsiCo, la marca continúa reforzando su legado y liderazgo al conectar especialmente con Gen Z desde territorios como el fútbol, donde entretenimiento, sabor y convivencia se encuentran para convertir cada partido en una experiencia compartida.

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Porque si cada afición tiene su propia forma de vivir el fútbol, también puede tener su propio sabor.

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FUENTE Ruffles