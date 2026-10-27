Fujifilm presenta instax mini Evo 2, que llega con nuevas funciones de cámara y una pantalla táctil de 4,5 pulgadas

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Fujifilm ha anunciado su nueva cámara instantánea híbrida instax mini Evo 2, que llega con dos nuevas funciones de cámara y una pantalla táctil de 4,5 pulgadas para facilitar la configuración de la captura.

La instax mini Evo, lanzada en 2022, se ha convertido en una de las cámaras más populares de Fijifilm, como ha apuntado la compañía. Su estética clásica, los modos y los filtros que permiten personalizar las capturas se presentan como elementos distintivos.

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En la nueva Evo 2, Fujifilm ha "refinado el diseño y añadido nuevas funciones que aportan aún más libertad creativa a la fotografía y el vídeo", según ha informado directora de marketing de la división Consumer Imaging en FUJIFILM Europa, Karina Thomsen, en una nota de prensa.

La Evo 2 incluye una pantalla táctil LCD de 4,5 pulgadas que facilita la composición, el ajuste de la configuración y la previsualización del contenido, en un cuerpo con diseño de inspiración analógica.

La función 'instax Expanded View' ofrece un campo de visión más amplio que el área de captura, con una guía de encuadre en pantalla, mientras que 'instax Immersive Movie' graba los cuatro segundos previos a cada foto.

A ello se suman diez efectos de lente y diez efectos de película, lo que ofrece hasta cien formas de personalizar la fotografía, además de la posibilidad de ajustar la exposición, el balance de blancos y el flash y de incorporar un 'Modo macro' para primeros planos

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Se prevé que la cámara instantánea híbrida Fujifilm instax mini Evo 2 esté disponible a finales de noviembre, con un precio de 269,99 euros.