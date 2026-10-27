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GFT e Itaú Unibanco desarrollan una solución basada en IA para acelerar la migración de los sistemas del banco a la nube

PR Newswire

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SAO PAULO, 27 de octubre de 2026

El nuevo modelo transforma procesos que gestionan grandes volúmenes de operaciones de la empresa y ya arroja resultados de hasta un 70 % de eficiencia

SAO PAULO, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Itaú Unibanco y GFT Technologies consolidan un nuevo modelo para trasladar a la nube sus sistemas batch – rutinas esenciales de la operativa bancaria diaria que históricamente se ejecutaban en mainframes (la base tecnológica tradicional del sector) y que procesan grandes volúmenes de transacciones de forma masiva en horarios programados, tales como cierres, liquidaciones y conciliaciones.

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El proyecto forma parte del plan de modernización y migración de la plataforma del banco a la nube, iniciado en 2018, el cual mantiene sus sistemas competitivos y preparados para incorporar nuevas tecnologías que respaldan sus servicios, así como la creación y evolución de sus productos.

El modelo se basa en la herramienta Batch2Cloud, desarrollada por GFT en colaboración con el banco, e integra el ecosistema de IA Wynxx, la plataforma de IA generativa de GFT. Gracias a ello, es posible identificar oportunidades de modernización, mapear la complejidad de los entornos y estimar los esfuerzos necesarios, permitiendo que la evolución tecnológica se lleve a cabo con previsibilidad, seguridad y un enfoque en la generación de valor para los clientes y las operaciones.

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Combinación de tecnología y especialistas

Una parte esencial de la estrategia fue el uso de agentes de IA por parte de los equipos de especialistas de Itaú y GFT. Mientras los agentes ejecutan tareas repetitivas, aceleran los análisis y apoyan la generación de código y las validaciones, los profesionales siguen siendo responsables de las decisiones técnicas, la arquitectura de la solución y la gobernanza del proceso.

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Este marco de trabajo, que mantiene a las personas en el centro de la toma de decisiones, ha permitido acelerar significativamente uno de los procesos más complejos a los que se enfrenta actualmente el sector financiero: la evolución de aplicaciones críticas – desarrolladas a lo largo de décadas – hacia arquitecturas modernas, preservando al mismo tiempo las reglas de negocio y la continuidad operativa. Asimismo, amplía la capacidad del banco para lanzar nuevos productos, adaptar procesos y responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes.

En la fase inicial de implementación, este modelo de trabajo, junto con las herramientas de GFT, logró reducir hasta en un 70 % el tiempo de migración de sistemas y aceleró la entrega de proyectos en este ámbito hasta 3,3 veces.

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En los procesos de cocreación entre GFT e Itaú, se tuvieron en cuenta todas las soluciones ya existentes en el banco, así como las pruebas realizadas previamente por sus equipos de innovación. Un ejemplo de ello es el uso de Code Understanding, una solución desarrollada internamente por Zup Innovation – empresa tecnológica del Grupo –, que complementa a los agentes mencionados anteriormente y proporciona una mayor comprensión del código heredado (legacy). La colaboración con los equipos de innovación actuó como un acelerador que permitió acortar los plazos del proyecto.

Modernización al servicio del cliente

Al renovar la base tecnológica que sustenta las operaciones críticas, el banco gana agilidad para responder a las demandas de los clientes con la personalización y la velocidad que ellos esperan. Para GFT, el resultado obtenido en Itaú avala que Batch2Cloud pueda escalarse y replicarse en escenarios similares.

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"Comprender todo el ecosistema de Itaú Unibanco y los sistemas legados (*legacy*) existentes fue fundamental para acelerar las implementaciones y garantizar la mejor alineación en el proyecto, combinando nuestra capacidad de creación con la colaboración y competencia de todo el equipo involucrado en el desarrollo de la solución. Batch2Cloud, de Wynxx, representa una nueva forma de abordar esta transformación al combinar Inteligencia Artificial, automatización y conocimiento especializado en un modelo capaz de acelerar las entregas sin comprometer la gobernanza ni la calidad", afirma Saulo Santos, vicepresidente de Negocios de GFT Technologies.

"La modernización de nuestros sistemas legados y la migración a la nube son dos de los pilares de la estrategia tecnológica de Itaú para mantenernos centrados en el cliente, ofreciéndole lo que necesita, cuando lo necesita y con la agilidad que espera. La integración de agentes de IA en este flujo, respaldada por nuestras políticas de uso responsable de esta tecnología, nos permite avanzar sin renunciar a la robustez de los sistemas que sustentan el negocio", añade Douglas Santos, superintendente de Tecnología de Itaú Unibanco.

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Gracias al ecosistema Wynxx y a soluciones como Batch2Cloud, la IA actúa como una capacidad nativa de la ingeniería de software, permitiendo que las instituciones financieras modernicen sus aplicaciones críticas con mayor velocidad, previsibilidad y seguridad, sin sacrificar la fiabilidad que exige el sector.

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FUENTE GFT Technologies