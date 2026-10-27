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Elegir una vez no significa elegir para siempre: la anticoncepción también debe adaptarse a tu vida

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026

DKT LATAM Norte destaca la importancia de revisar las necesidades anticonceptivas en cada etapa de la vida y contar con alternativas que respondan a los cambios en la salud, las preferencias y los proyectos personales. Porque las necesidades cambian y los métodos anticonceptivos también pueden cambiar con ellas.

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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Lo que funcionaba a los 20 años no necesariamente será la mejor opción a los 30 o a los 40. Las prioridades cambian, las relaciones evolucionan y los planes de vida se transforman. ¿Por qué el método anticonceptivo tendría que permanecer igual?

Elegir un anticonceptivo no debería entenderse como una decisión definitiva. Sin embargo, muchas personas continúan utilizando el mismo método por costumbre, desconocimiento de otras alternativas o temor a cambiarlo, mientras que otras optan por suspenderlo cuando deja de resultarles cómodo, sin contar con información suficiente sobre las opciones disponibles.

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Para DKT LATAM Norte, hablar de anticoncepción también significa reconocer que las necesidades de una misma persona pueden evolucionar a lo largo de su vida y que contar con distintas alternativas permite tomar decisiones más informadas, libres y acordes con cada momento. La anticoncepción también tiene que evolucionar contigo.

No existe un método anticonceptivo ideal para todas las personas ni para todas las etapas de la vida. Factores como el estado de salud, las preferencias personales, la frecuencia de las relaciones sexuales, los planes reproductivos y la comodidad pueden influir en la elección.

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Hay quienes prefieren dejar de preocuparse por una toma diaria y buscan métodos de larga duración, como los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos. Otras personas desean alternativas sin hormonas, mientras que algunas priorizan métodos de barrera, como el condón, que además de prevenir embarazos contribuye a reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual.

La clave no está en encontrar un método para siempre, sino en conocer las opciones disponibles y elegir la que mejor responda a las necesidades actuales.

"Un método puede acompañarte muy bien durante una etapa y dejar de ser el más conveniente después. Considerar cambiar de método, no significa que hayas elegido mal. Significa que tus necesidades cambiaron. Lo importante es contar con información y alternativas que te permitan seguir tomando decisiones sobre tu cuerpo con libertad y confianza", señaló Denisse Beltrán, directora de Marketing de DKT LATAM Norte.

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La innovación anticonceptiva ha permitido ampliar las alternativas disponibles y responder a necesidades cada vez más diversas. Desde condones y anticoncepción de emergencia hasta dispositivos intrauterinos e implantes subdérmicos, hoy existen métodos con distintas características, mecanismos de acción y tiempos de protección.

Bajo esta visión de más opciones para decidir, no para limitar, DKT LATAM Norte impulsa el acceso a soluciones anticonceptivas modernas y accesibles, entre ellas SilverCare y EasyCare, dispositivos intrauterinos sin hormonas; MiaCare, sistema intrauterino hormonal, disponible en países como Guatemala y Venezuela; Levoplant, implante subdérmico; ALINA y Postpil, anticonceptivos de emergencia; y PRUDENCE y TRUST, sus marcas de condones.

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Esta diversidad permite reconocer que la anticoncepción no debe adaptarse a una sola forma de vivir, sino acompañar las distintas decisiones, preferencias y proyectos de cada persona.

Revisar la elección anticonceptiva no significa necesariamente cambiar de método. También puede ser una oportunidad para confirmar que la alternativa utilizada continúa siendo adecuada.

Cuando existen molestias, efectos secundarios, cambios en el estado de salud o nuevas prioridades reproductivas, es importante buscar orientación con un profesional de la salud, para evaluar las opciones disponibles y evitar interrupciones en la protección anticonceptiva cuando no se desea un embarazo.

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Por ello, además de acercar diferentes métodos, DKT LATAM Norte promueve la educación sexual, la orientación y la capacitación de profesionales de la salud, con el objetivo de que más personas puedan conocer sus alternativas, resolver dudas y tomar decisiones basadas en información confiable.

La elección anticonceptiva no debería estar determinada por la costumbre, la presión social o la popularidad de un método, sino por las necesidades, preferencias y condiciones de salud de quien lo utiliza. Porque elegir un anticonceptivo no significa comprometerse con él para siempre. Significa tener la libertad de elegir, reconsiderar y cambiar cuando tu plan de vida también cambie.

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Sobre DKT International

DKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una empresa social dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas, mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos anticonceptivos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.

Redes y contacto:www.dktlatamnorte.comInstagram:@dkt.latamFacebook: @DKT MéxicoTIK TOK: @dkt.mexicoWhatsApp: 55 78769959

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FUENTE DKT