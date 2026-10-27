La brasileña Geyse, lo mejor del Apertura femenino de México tras 12 jornadas

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México, 26 (EFE).- La brasileña Geyse explotó a la ofensiva para ratificarse como la mejor jugadora del Apertura del fútbol femenino de México y de la duodécima jornada del campeonato, que terminó este lunes.

Geyse anotó tres dianas para escaparse como líder goleadora en la victoria del América por 7-0 sobre el San Luis.

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Dirigido por el español Ángel Villacampa, el campeón América llegó a 10 victorias, un empate, una derrota y 31 puntos, para liderar el grupo B, con cuatro unidades más que las Chivas de Guadalajara, que este lunes vencieron por 0-1 al Atlante, con anotación de Mayra Pelayo.

El duelo más esperado del fin de semana, el derbi regio entre Monterrey y Tigres UANL; terminó empatado 2-2.

La española Lucía García convirtió su noveno gol y fue una de las principales figuras de las Rayadas de Monterrey, que habían tomado ventaja con un autogol de Anika Rodríguez. La sudafricana Thembi Kgatlana brilló en la segunda mitad y rescató el empate.

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Las Rayadas de la estratega francesa Amandine Miquel, aguantaron a pesar de sufrir dos expulsiones en los finales del partido, y mantuvieron el liderato del grupo A con 31 puntos, dos más que Tigres UANL.

Este lunes, Atlas venció por 2-1 al Puebla y León por 1-2 al Santos Laguna, con un gol decisivo de la ecuatoriana Vera Bolaños.

- Partidos de la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano femenino:

30.10: Toluca-Guadalajara, Atlas-Tigres UANL y Monterrey-Pumas UNAM.

31.10: Tijuana-Cruz Azul, Querétaro-Pachuca y Necaxa-Santos Laguna.

01.11: Puebla-Juárez y América-Atlante.

02.11: León-San Luis. EFE