‘El señor de los anillos: los anillos de poder’ continúa ampliando el universo de Tolkien

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David Álvarez

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- La Tierra Media regresa a las pantallas con la tercera temporada de ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’, tras dos años de espera en los que los aficionados han estado en vilo por conocer cuál será el viaje que emprenderán personajes como Gandalf o Sauron en historias que J. R. R. Tolkien tan solo dejó anotadas.

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En una alfombra roja este lunes en Ciudad de México, el creador de la serie, J. D. Payne, explica a EFE que Tolkien dejó unos apéndices con breves anotaciones, por lo que él y los guionistas tuvieron que completar los vacíos entre las historias.

“Tolkien es como una constelación. Él creó las estrellas en el cielo y nosotros tuvimos que conectarlas”, revela Payne, también creador de la saga principal de ‘El señor de los anillos’ (1954-1955) y su precuela ‘El Hobbit’ (1937), y autor de adaptaciones como ‘Star Trek Beyond’ (2016).

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Payne afirma estar consciente del reto de añadir una nueva trama a la saga en esta tercera temporada, que se estrena el próximo 11 de noviembre en Amazon Prime Video.

A pesar de que los responsables de la serie aseguran que intentan ser “lo más fieles posible al estilo de Tolkien”, algunos seguidores -de una de las sagas de fantasía más importantes de la historia- han criticado las nuevas tramas y cuestionado, especialmente, las acciones de personajes como Galadriel y los orcos, al considerar que no respetan el espíritu de la obra original.

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En esta nueva temporada, Sauron intentará por fin fabricar el “Anillo Único” que miles de años después Frodo y compañía tratarán de destruir. Sin embargo, los elfos, enanos y los pocos humanos que no han sucumbido a la fuerza oscura del villano intentarán detenerlo en la forja del anillo más poderoso de la Tierra Media.

Fantasía y realidad

Aunque el universo de ‘El señor de los anillos’ ha sido fuente de inspiración para gran parte de las historias fantásticas de los siglos XX y XXI, la actriz Cynthia Addai-Robinson considera que todavía sigue siendo una herramienta para ayudar a la sociedad a comprender el “mundo loco” en el que vivimos.

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“Cuando suceden cosas en el mundo real, recurrimos a las historias para intentar comprenderlo. Es mucho más fácil entender y ver ciertas situaciones en la fantasía que verlas suceder en la vida real y no comprender realmente por qué las personas hacen lo que hacen”, argumenta la intérprete de Tar-Míriel, la reina regente de Númenor.

En ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’, la serie presenta a algunos de los personajes más reconocidos de la franquicia en una etapa temprana: Gandalf aún desconoce su camino, Galadriel es todavía demasiado impulsiva y Sauron no ha concentrado todo su temible poder.

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Por ello, Daniel Weyman, quien interpreta a Gandalf, considera que la serie es un ejemplo para los jóvenes que aún buscan su propósito en la vida, al mostrar que incluso los seres más poderosos pueden tener dudas sobre el camino que deben seguir.

“Gandalf no siempre sabe qué hacer. En los libros hay muchas situaciones en las que tiene dudas. Su función es más bien la de un guía. Está ahí para ser un modelo a seguir y demostrar que existen otras maneras de hacer las cosas. Espero que el público pueda identificarse con su viaje”, apunta.

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‘El señor de los anillos: los anillos de poder’ es una de las series más caras de la historia de la televisión, con una inversión total que supera los mil millones de dólares para las cinco temporadas con las que contará, al superar a producciones del mismo género como ‘Juego de tronos’. EFE

(Foto)