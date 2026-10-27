Agencias

El mayor banco de Europa, HSBC, ganó el 32,55 % más hasta septiembre

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Shanghái (China), 27 oct (EFE).- El banco HSBC, el mayor de Europa, registró un beneficio neto atribuido de 21.716 millones de dólares (19.440 millones de euros) a lo largo de los tres primeros trimestres de 2026, lo que representa un incremento del 32,55 % con respecto al mismo período del año anterior.

Entre enero y septiembre, la facturación del grupo aumentó el 8,58 % interanual hasta los 56.362 millones de dólares (50.456 millones de euros), indicó este martes HSBC en la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

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La compañía atribuye la mejora de los beneficios en buena parte a la ausencia de los impactos extraordinarios -ventas de negocios, pérdidas por disolución o una provisión para gastos legales por el caso Madoff- que provocaron que estos cayeran un 28 % en el mismo período de 2025. EFE

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