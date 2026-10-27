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BingX inicia en la UCAB el BingX Campus Tour, un ciclo de educación financiera para universitarios en Latinoamerica

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 26 de octubre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, plataforma de trading multiactivo, inició el BingX Campus Tour, un ciclo de formación dirigido a estudiantes universitarios que busca fortalecer la comprensión de los activos digitales, el funcionamiento de los mercados y la gestión responsable del riesgo. La primera sesión se realizó el 22 de octubre en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con la participación de cerca de 200 estudiantes de forma presencial y en línea.

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La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la UCAB y de Academia BTC, incluirá nueve sesiones en Venezuela hasta finales de noviembre. Su propósito es ofrecer a los jóvenes herramientas para entender cómo funcionan los mercados financieros digitales y qué riesgos implican, con el objetivo de que desarrollen criterio propio antes de tomar cualquier decisión financiera.

Durante la sesión inaugural, se presentó los fundamentos de los activos digitales y de la tecnología blockchain, explicó por qué la volatilidad es una característica central de estos mercados y planteó la importancia de definir límites y no comprometer recursos que no se pueden perder. La jornada abordó también buenas prácticas de seguridad digital, como la protección de cuentas y la identificación de fraudes comunes, y el papel de la inteligencia artificial como herramienta para organizar información y aportar contexto, sin reemplazar el análisis propio.

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"La educación financiera no empieza con una operación, empieza con una pregunta. Queremos que los estudiantes salgan de cada sesión entendiendo mejor cómo funcionan estos mercados, qué riesgos tienen y cómo protegerse, para que cualquier decisión futura sea una decisión informada]", afirmó Kevin Lee, CSO de BingX.

Tras su inicio en la UCAB, el BingX Campus Tour continuará con ocho sesiones más en Venezuela antes de cerrar este primer tramo a finales de noviembre. BingX proyecta extender la iniciativa a otras universidades de Latinoamérica; las próximas fechas se anunciarán a través de los canales oficiales de BingX Latino.

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Como complemento al programa, los participantes y el público en general pueden acceder a los contenidos educativos en español de BingX Academy, que abordan conceptos de activos digitales, mercados y gestión del riesgo.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es una de las principales plataformas de trading multiactivos a nivel mundial, prestando servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde criptomonedas hasta mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia gama de activos y oportunidades en los mercados globales a través de una plataforma unificada.

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Con futuros perpetuos, oferta TradFi, trading en spot y copy trading, además de innovaciones impulsadas por inteligencia artificial, BingX ofrece una experiencia de trading confiable, inteligente y ágil, diseñada para ayudar a los traders a desenvolverse en mercados en constante evolución y aprovechar oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

BingX lleva siendo Partner Principal del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en Team Partner Oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX