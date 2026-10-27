Jacinda Ardern ficha como profesora de la Universidad de Sídney tras mudarse a Australia

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Sídney (Australia), 27 oct (EFE).- La ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern ha sido nombrada profesora de práctica en la Universidad de Sídney, donde ejercerá como docente y mentora con especial atención al liderazgo empático, la cohesión social y la confianza ciudadana, según informó este martes la institución académica.

Ardern, de 46 años, se incorporará a la facultad de Medicina y Salud, en un puesto que no implicará una dedicación docente a tiempo completo y que incluirá la organización de conferencias y clases magistrales, además de iniciativas para explorar nuevas respuestas a los desafíos globales en materia de salud, inclusión y bienestar.

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"Desde que dejé el cargo, me he centrado especialmente en la cuestión del liderazgo y en cómo podemos apoyar y fomentar mejor el tipo de liderazgo necesario para afrontar nuestros numerosos desafíos globales", señaló Ardern en un comunicado difundido por la universidad.

La exmandataria, que fue elegida primera ministra en 2017, a los 37 años, y permaneció en el cargo hasta enero de 2023, cuando anunció por sorpresa su dimisión al frente del Gobierno y del Partido Laborista neozelandés, agregó que espera contribuir a "explorar y desarrollar formas de servir mejor" a la comunidad.

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El rector y presidente de la Universidad de Sídney, Mark Scott, destacó la "valentía y humanidad" que, a su juicio, Ardern mostró durante su trayectoria política y consideró que la posibilidad de aprender de ella supone una oportunidad excepcional para los estudiantes.

Ardern lideró durante su mandato la respuesta de Nueva Zelanda a los atentados terroristas de Christchurch en 2019, que dejaron 51 muertos; a la erupción volcánica de Whakaari, en la que fallecieron 22 personas; así como a la pandemia de covid-19.

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En reconocimiento a sus servicios públicos, recibió el título honorífico de dama, una de las máximas distinciones honoríficas de Nueva Zelanda, en 2023, meses después de abandonar la jefatura del Ejecutivo.

Tras su salida de la política, Ardern residió durante periodos en Estados Unidos y el Reino Unido antes de establecer su base en Australia junto a su marido, Clarke Gayford, y su hija.

La familia se trasladó al país en febrero y, según informaciones de medios australianos, adquirió una vivienda en las playas del norte de Sídney por unos 5,3 millones de dólares australianos (3,32 millones de euros).

Su marcha de Nueva Zelanda coincide con un éxodo masivo de neozelandeses en busca de mejores oportunidades, especialmente a Australia.

Según la Oficina de Estadística neozelandesa, más de 66.000 residentes con ciudadanía dejaron el país en 2025, de los cuales alrededor del 61 % emigraron a Australia.

Este desplazamiento masivo de población será un tema central en las elecciones generales de Nueva Zelanda, previstas para el 7 de noviembre, ya que la emigración viene afectando no solo la fuerza laboral y la demografía, sino también la percepción pública sobre la competitividad económica del país, en pleno auge del coste de vida y una aguda crisis inmobiliaria. EFE

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(foto)