Asesinado a tiros el exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, en Colombia

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El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de la ciudad colombiana de Cúcuta, Miguel Armando Castellanos Serrano, ha sido asesinado tras recibir un disparo en la cabeza en un ataque sicarial perpetrado en las inmediaciones de una estación de servicio en el Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander.

Según las primeras investigaciones confirmadas por el secretario de Seguridad departamental, George Quintero, al diario colombiano 'El Tiempo', el dirigente político viajaba en una camioneta blindada acompañado de su hijo menor de edad cuando un motociclista golpeó el vehículo. Al descender para comprobar los daños y hablar con el conductor, el sicario le disparó en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Versiones preliminares recogidas por el citado medio apuntan a que el atacante habría huido posteriormente en dirección a la frontera con Venezuela.

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Las autoridades han detallado que Castellanos contaba con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, en el momento del atentado no se encontraba acompañado por sus escoltas, dado que acababa de llegar desde otra ciudad para visitar a su hermano enfermo, el exsenador Jairo Castellanos. Ante la gravedad del suceso, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional colombiana han anunciado una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos (algo más de 28.000 euros) por información que permita dar con el paradero de los responsables.

El asesinato ha provocado una ola de condenas en el espectro político e institucional del país. El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, ha asegurado en redes que este suceso "no puede quedar impune". El mandatario ha ordenado a la Policía que, en coordinación con la Fiscalía, "adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen".

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Por otro lado, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, ha exigido reforzar "de inmediato" las medidas de seguridad en Cúcuta, advirtiendo de que "no se puede permitir que la violencia pretenda acallar la política en Colombia". Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha trasladado su solidaridad a la familia --entre ellos al también hermano de la víctima y actual concejal bogotano, el exfutbolista Leandro Castellanos--, subrayando que "hacer política en este país no puede costar la vida".