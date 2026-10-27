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La coalición liderada por Arabia Saudí anuncia la interceptación de tres misiles y cuatro drones hutíes

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Las fuerzas de la coalición para Yemen lideradas por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este martes la interceptación de tres misiles balísticos y cuatro drones lanzados contra su este y sur y atribuidos a la insurgencia hutí.

"La defensa aérea ha interceptado y destruido tres misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región oriental", ha declarado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki.

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Poco después, el mismo Al Maliki ha informado de la interceptación y destrucción de cuatro drones que también ha atribuido a las milicias hutíes, que esta vez habrían lanzado estos proyectiles contra la región sur de Arabia Saudí, fronteriza con Yemen.

Previamente a estos dos anuncios, la Defensa Civil Saudí ha enviado alertas en las provincias de Al Jarj --cerca de Riad, capital del país--, y la Oriental, si bien ha aclarado que ya han pasado ambas.

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