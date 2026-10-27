Sheinbaum y Lula acuerdan reunirse "pronto", tras las elecciones en Brasil

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Ciudad de México, 26 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó este lunes reunirse próximamente con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una llamada telefónica en la que lo felicitó por su reelección en las elecciones presidenciales de la víspera en Brasil.

"Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto", señaló la mandataria mexicana -en un breve mensaje en X-.

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Esta mañana, Sheinbaum adelantó la llamada y celebró la reelección de Lula como una "bocanada de aire fresco" para América Latina y el Caribe, después de que el mandatario izquierdista derrotara en segunda vuelta al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Antes de los comicios, la presidenta mexicana había pedido respeto a la decisión de los brasileños y defendido que el proceso debía desarrollarse sin "injerencia extranjera".

Tras la reelección de Lula, ambos mandatarios hablaron por teléfono y coincidieron en que México y Brasil seguirán "juntos" en la defensa de sus soberanías, mientras Sheinbaum planteó retomar proyectos conjuntos como la cooperación entre Pemex y Petrobras, según declaraciones de ambos jefes de Estado difundidas este lunes.

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El próximo encuentro entre Sheinbaum y Lula se llevaría a cabo, además, en medio de la reactivación de una relación bilateral que ha puesto sus puntos de mira en comercio, energía y coordinación política.

Desde marzo de 2026, ambos gobiernos habían dejado abierta la posibilidad de una visita de Sheinbaum a Brasil, en una conversación en la que también hablaron de profundizar los vínculos económicos y de promover contactos empresariales entre las dos mayores economías de América Latina.

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La presidenta mexicana ya había felicitado el domingo a Lula en redes sociales, donde escribió: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil".

Lula obtuvo el 51,79 de los votos, frente al 48,21 % de Bolsonaro, con lo que logró una remontada inédita desde el restablecimiento de la democracia en Brasil y después de haber quedado segundo en la primera vuelta. EFE