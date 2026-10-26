Wall Street abre en verde tras el anuncio de la salida a bolsa de Anthropic

Guardar

Nueva York, 26 oct (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por el anuncio de la salida a bolsa de Anthropic, que animó al sector tecnológico, en una jornada marcada por la bajada del precio del petróleo tras el alza de la semana pasada y con los inversores pendientes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba un 0,36 %, hasta los 52.505 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,48 %, hasta los 7.660 enteros, y el Nasdaq avanzaba un 0,39 %, hasta las 26.057 unidades.

PUBLICIDAD

Los fabricantes de chips y otras empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) lideraban las ganancias después de que Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentara ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación para su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés).

La empresa prevé cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, aunque todavía no ha anunciado la fecha de su debut bursátil. Según The Wall Street Journal (WSJ), presentará documentación actualizada en unas dos semanas y podría salir a bolsa la semana del 16 de noviembre.

PUBLICIDAD

El anuncio animó a fabricantes de chips como Nvidia, que avanzaba un 2,1 %, mientras que Micron sumaba un 2,42 %, Broadcom un 1,47 %, y AMD un 1,2 %.

Por contra, la tecnológica Meta perdía un 1,41 % tras anunciar una operación para captar 95.000 millones de dólares para financiar inversiones en infraestructura de IA y superinteligencia.

Las subidas de hoy llegan tras una semana volátil en Wall Street, marcada por las dudas sobre el endeudamiento de las empresas dedicadas a la infraestructura de IA y el encarecimiento del crudo.

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba hoy un 2 %, hasta los 101,01 dólares por barril.

El WTI subió el pasado viernes un 3,8 %, hasta los 103,27 dólares por barril, ante el temor a nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Entretanto, los inversores están esta semana pendientes de los resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft, previstos para el miércoles, y de los de Amazon, el jueves, así como de la decisión sobre los tipos de interés que anunciará el miércoles la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

PUBLICIDAD

La herramienta FedWatch da un 90 % de probabilidades a que la Fed mantenga los tipos de interés en el rango actual del 3,75 % al 4 % en esa reunión.

En otros mercados, el oro subía un 0,22 %, hasta los 4.016 dólares la onza, y la plata perdía un 0,47 %, hasta los 53,69 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años se situaba en el 4,97 %, un descenso de 1,8 puntos básicos.

PUBLICIDAD