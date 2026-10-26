Pedri y Yéremy Pino reciben el Premio al Deporte Canario 2026

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Los futbolistas canarios Pedri González y Yéremy Pino han sido distinguidos este lunes con el Premio al Deporte Canario 2026 a la mejor trayectoria individual, un reconocimiento concedido por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Deportes tras proclamarse campeones del mundo con la selección española y completar un año histórico con sus clubes, galardón que compartirán ex aequo con el luchador Eusebio Ledesma.

El jurado de esta tercera edición de los premios ha valorado la aportación de ambos internacionales en la consecución de la segunda estrella del combinado nacional, lograda el pasado 19 de julio en Nueva Jersey ante Argentina, así como el impacto de dos carreras iniciadas en el fútbol base del archipiélago.

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En la competición de clubes, el centrocampista del FC Barcelona ha sumado en 2026 los títulos de Liga y Supercopa de España a un palmarés en el que ya figuraba este mismo galardón en 2024, mientras que el atacante del Crystal Palace ha alzado la Conference League con el conjunto londinense.

Los premiados recibirán la distinción el próximo 13 de noviembre en la gala que se celebrará en el marco de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.