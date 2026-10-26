Erdogan defiende el acuerdo con Libia y asegura que no quiere "meter un gol a nadie" en el Mediterráneo

26/10/2026 October 26, 2026, Istanbul, Istanbul, Turkey: Turkish President Recep Tayyip Erdogan chairs a Presidential Cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey, on October 26, 2026 POLITICA Turkish presidency / Zuma Press / Europa Press

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido el acuerdo marítimo ratificado la semana pasada con las dos autoridades paralelas que gobiernan Libia como un pacto que redunda en el interés de la nación turca y asegurado, frente a las críticas de la Unión Europea, que no tiene intención de perjudicar a ningún país del Mediterráneo Oriental.

"No estamos intentando meter un gol a nadie en el Mediterráneo. Simplemente nos preocupamos de proteger nuestros derechos e intereses jurisdiccionales marítimos", ha declarado el presidente turco después de que Bruselas recordara que este pacto les parece "nulo e inválido". Grecia, uno de los países más afectados, cuestionó la esencia misma del acuerdo porque Libia y Turquía no tienen costas adyacentes ni opuestas.

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El Parlamento de Tobruk, sede de las autoridades del este de Libia, ratificó el martes el memorándum de entendimiento suscrito en 2019 entre Turquía y el entonces Gobierno de Trípoli (la administración rival, reconocida por la comunidad internacional), pese a que hasta ahora la administración oriental había rechazado el pacto por haberse negociado sin su participación.

La decisión supone un giro en las relaciones entre Ankara y las autoridades del este de Libia, encabezadas por el mariscal Jalifa Haftar, después de años de desencuentros políticos. De hecho, el Parlamento de Tobruk también ha anunciado la revocación de una resolución aprobada en 2020 por la que suspendía sus relaciones políticas con Turquía.

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Por ello, el presidente turco ha celebrado tanto la ratificación del acuerdo como la restauración de las relaciones con el este, dado que Turquía "es un país que no quiere ver ni división ni discordia en Libia" y espera de la Unión Europea que rebaje sus críticas y emprenda una "relación constructiva" con Ankara sobre esta cuestión desde el respeto a los intereses de su país.

"En política y relaciones exteriores", ha remachado Erdogan, nuestra única guía son los intereses de Turquía: aunque ello implique pagar un precio, nunca dudaremos en hacer lo que sea correcto y beneficioso para Turquía y la nación turca", ha proclamado en un discurso ante el país tras la reunión de este lunes del Consejo de Ministros.

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