Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 14,2 % interanual en septiembre

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Buenos Aires, 26 oct (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en septiembre pasado creció el 14,2 % interanual, hasta las 733.600 personas, según un informe oficial difundido este lunes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 432.200 turistas que ingresaron en Argentina en el noveno mes del año supusieron un ascenso del 15,3 % con respecto al mismo periodo de 2025.

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El 26,3 % del turismo receptivo provino de Brasil y le siguieron los turistas que residen en Uruguay, con el 18,1 %, de acuerdo con el informe del Indec.

En septiembre llegaron además al país 301.400 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

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Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 12,6 % en comparación con la de septiembre de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en septiembre salieron del país suramericano 1.047.700 residentes -un 13 % menos que hace un año-, de los que 613.100 fueron turistas y 434.700, excursionistas. EFE

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