La web del Balón de Oro publica por error tres artículos de Yamal, Mbappé y Kane como ganadores

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La página web del Balón de Oro publicó por error este lunes horas antes de dar a conocer sus ganadores tres artículos diferentes del extremo español Lamine Yamal, el delantero francés Kylian Mbappé y el delantero inglés Harry Kane como los vencedores.

Horas antes de la gala de 70ª edición que se celebrará en el Palladium Theatre de Londres, hubo un momento un tanto caótico cuando apareció en la web un enlance en el que se anunciaba que el capitán de Inglaterra y jugador del Bayern Múnich alemán había recibido el premio.

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"Una avalancha récord de goles en liga y copa durante la temporada 2025/26 ha impulsado a Harry Kane hacia el éxito en el Balón de Oro", apuntaba esta noticia en la página web oficial del prestigioso premio creado por la revista 'France Football'.

Sin embargo, posteriormente se encontraron más enlaces a artículos que proclamaban como ganadores al futbolista del FC Barcelona era el vencedor y recalcaba su "récord sin precedentes" al ser el más joven en ganarlo, mientras que también había una publicación del futbolista del Real Madrid, elegido por "la consistencia personificada en el más alto nivel".

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Las tres versiones fueron inmediatamente retiradas, pero podrían dar una pista de quién es el ganador de la edición de este año, la más abierta desde hace mucho tiempo. Además, de estos tres jugadores, están entre los finalistas finales Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz (PSG), Lionel Messi (Inter de Miami), Michael Olise (Bayern), Rodri Hernández (FC Barcelona) y Erling Haaland (Manchester City).