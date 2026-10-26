AI denunciará a Milei en CIDH y ONU por atacar a periodistas que informaron del caso LIBRA

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Buenos Aires, 26 oct (EFE).- Amnistía Internacional denunciará al presidente argentino, Javier Milei, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por los ataques y las intimidaciones a cinco periodistas que informaron del caso de la criptomoneda $LIBRA, según anunció este lunes la organización.

“Cuando un presidente habla de hogueras y señala públicamente a periodistas, cruza un límite gravísimo”, dijo a EFE la directora ejecutiva de IA en Argentina, Mariela Belski, tras anunciar que se presentarán las denuncias esta misma semana.

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El pasado viernes, Milei llamó "ensobrados", "corruptos", "mercenarios de la mentira" y "fabricantes seriales de operaciones” a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio.

"Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, añadió en referencia a los informadores mencionados de distintos medios argentinos, una expresión que Amnistía considera que eleva la hostilidad hacia la prensa.

El pasado viernes la justicia argentina dictó el sobreseimiento de Milei en esta causa, lo que provocó la ira del mandatario contra los periodistas que habían informado sobre el caso desde febrero de 2025.

“La libertad de expresión no puede quedar a merced de la tolerancia del poder frente a las críticas. Ningún gobierno tiene derecho a instalar el miedo como respuesta al periodismo que investiga”, afirmó Belski.

Amnistía advirtió en un comunicado que el presidente no se limita a cuestionar una cobertura periodística, sino que individualiza y estigmatiza a profesionales de la comunicación, lo que puede generar un clima de intimidación y nuevas agresiones.

La organización enmarcó estos hechos en un contexto de deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina.

Este fin de semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también llamó la atención sobre los constantes ataques que el presidente Milei lanza prácticamente a diario contra los periodistas a través de las redes sociales y en sus discursos públicos.

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Alconada Mon, maestro de la Fundación Gabo, Premio Pulitzer en 2017 como integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por la investigación de los ‘Papeles de Panamá’ y uno de los periodistas atacados el viernes pasado por Milei, escribió en sus redes sociales: "Cuando las palabras son más que palabras, la violencia institucional afecta a la democracia".

Los cinco periodistas investigaron e informaron durante meses sobre el caso &LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó en sus redes sociales cuando salió al mercado y poco antes de que su valor colapsara y afectara a miles de inversores. EFE

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