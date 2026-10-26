Moldavia denuncia la violación de su espacio aéreo "más de cien veces" desde que empezó la invasión de Ucrania

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El primer ministro de Moldavia, Vasile Tofan, ha denunciado este lunes que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el espacio aéreo de su país ha sido violado "más de cien veces" por drones y fragmentos de estos y otros proyectiles, incidentes que se han repetido este mismo sábado, ha contado.

"Desde el comienzo de la guerra, nuestro espacio aéreo ha sido violado más de cien veces. Drones y fragmentos de proyectiles han caído en nuestro territorio", ha informado el primer ministro moldavo en una rueda de prensa junto a su homólogo ucraniano, Serhi Koretski, que ha tenido lugar en Kiev,

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El encuentro se enmarca en la firma de un acuerdo de carácter militar para "intercambiar experiencias", según ha explicado Koretski. Tofan ha señalado, por su parte, que esa "extraordinario" bagaje que ha adquirido Ucrania durante la guerra servirá para proteger el espacio aéreo moldavo.

El último sábado se registraron al menos cinco incursiones no deseadas en el espacio aéreo moldavo, según ha detallado Tofan. "No podemos ignorar estos riesgos (...) Nuestro deber es proteger la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos", ha advertido el primer ministro, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.

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Los jefes de gobierno han aprovechado el encuentro también para abordar otras cuestiones de carácter comercial, económico y energético. "Apoyar a Ucrania es elegir a favor de la seguridad, la paz y la prosperidad de Moldavia", ha afirmado.