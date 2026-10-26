Kast ratifica al ministro de Justicia pese a la polémica por rebaja de penas a abusadores

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Santiago de Chile, 26 oct (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este lunes que el Gobierno cometió un "error" al aprobar la rebaja de 56 condenados por delitos sexuales, pero anunció que mantendrá en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable de la tramitación de los beneficios penitenciarios.

"No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel", afirmó el mandatario ultraderechista desde La Moneda (sede del Gobierno chileno).

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A esas víctimas, agregó Kast, "les digo con claridad que el Estado les falló".

Una investigación del medio nacional Interferencia reveló la semana pasada que 27 condenados por abuso sexual y 29 pederastas se beneficiaron de una reducción de condena a través de diferentes decretos emitidos por el Ejecutivo chileno entre marzo y septiembre de 2026.

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Los 56 condenados gozaron del beneficio a pesar de una legislación aprobada en 2022 que excluye de este tipo de alivios a pederastas y que no se puede aplicar de manera retroactiva.

Según la ley chilena, la Gendarmería (policía carcelaria) es la responsable de elaborar un listado con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder a rebajas de pena y debe entregársela a una comisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que la revise y la autorice.

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Días después, también trascendió que el Gobierno autorizó una rebaja de pena a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El ministro de Justicia defendió la decisión y explicó que se basa en una “doctrina” de la Corte Suprema, pero desde la oposición de izquierdas y algunos sectores de la derecha piden su renuncia.

Kast, que a primera hora se reunió con distintos parlamentarios de la coalición de extrema derecha y derecha tradicional con la que gobierna, afirmó este lunes que Rabat "ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo".

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"He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse", aseguró.

El gobernante anunció además que presentará un proyecto de ley para impedir que los condenados antes del 2022 por delitos sexuales contra menores de edad accedan a estos beneficios en el futuro.

No es la primera vez que la oposición y organizaciones de derechos humanos piden la renuncia de Rabat, cuyo nombramiento fue muy polémico, ya que integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos. EFE

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