SIGRE retoma su campaña 'Buen Punto' y recuerda la relevancia de depositar los residuos de fármacos en el 'Punto SIGRE'

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SIGRE ha lanzado un año más su campaña de sensibilización 'Buen Punto', a través de la que ha vuelto a recordar la importancia de revisar periódicamente el botiquín y depositar los residuos de medicamentos en el 'Punto SIGRE' de la farmacia.

"El buen uso del medicamento no termina cuando finaliza un tratamiento", ha indicado el director general de la entidad, Miguel Vega, quien ha añadido que también implica revisar lo que se guarda en casa y saber qué hacer con los fármacos que ya no se necesitan y con sus envases. Con la acción, "queremos demostrar que el humor también ayuda a recordar gestos que cuidan nuestra salud y el medioambiente", ha afirmado.

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En este sentido, la iniciativa se desarrolla con base en tres anuncios que reflejan situaciones reconocibles, que son acumular medicamentos caducados, resistirse a despedirse de viejas cajas de fármacos y guardar antibióticos por si acaso. Así, sin alarmismos y con un tono cercano, se anima a revisar el botiquín doméstico y a llevar los residuos de medicamentos y sus envases al 'Punto SIGRE' de la farmacia.

De este modo, hasta finales de noviembre, la campaña se difundirá por toda España a través de televisión, radio, prensa y medios digitales, con especial atención a las personas mayores de 55 años y a los hogares con niños pequeños. Además, como idea especialmente vinculada al público sénior, 'Buen Punto' volverá también a las salas de cine los martes de campaña, coincidiendo con el programa 'Cine Sénior', que facilita la asistencia de los mayores de 65 años.

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REVISAR EL BOTIQUÍN DOMÉSTICO CADA SEIS MESES

Ahondando en la importancia de revisar el botiquín doméstico cada seis meses para retirar los medicamentos caducados, los que ya no se necesitan o aquellos que no se hayan conservado adecuadamente, así como los envases vacíos y los restos de tratamientos finalizados, la acción muestra que los residuos nunca deben tirarse a la basura o por el desagüe. Así se evitan riesgos sanitarios y se previene la contaminación del entorno, además de que los materiales recuperables de los envases pueden reciclarse y los restos de fármacos reciben el tratamiento ambiental adecuado.

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En cuanto a los antibióticos, se indica que deben utilizarse siguiendo las indicaciones de los sanitarios y no guardarse para automedicarse en el futuro, mensaje que se reforzará el 18 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de estos medicamentos. Todo ante el problema de las resistencias antimicrobianas, pandemia silenciosa que ya provoca más de 24.000 muertes al año en España y que podría ser la primera causa de fallecimiento en el mundo para 2050.

Por último, y en el marco de la acción, las farmacias volverán a desempeñar un papel esencial, para lo que SIGRE distribuirá folletos informativos que estarán disponibles en los 'Puntos SIGRE', donde los ciudadanos también pueden consultar sus dudas con los farmacéuticos. La cercanía y el asesoramiento de los profesionales son fundamentales para promover hábitos saludables y sostenibles.

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