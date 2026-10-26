Carlos Jornet asumió la presidencia de la SIP

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Carlos Jornet asumió hoy la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el compromiso de fortalecer la defensa de la libertad de expresión y de prensa, ampliar la participación de sus asociados y promover iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad del periodismo en las Américas.

En su discurso de aceptación, pronunciado durante la 82ª Asamblea General de la SIP en esta ciudad, Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, advirtió sobre el deterioro de las instituciones democráticas, la violencia contra periodistas, la impunidad y las crecientes presiones económicas y tecnológicas que amenazan la supervivencia de los medios independientes.

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El nuevo presidente destacó que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para la innovación, pero también representa un desafío decisivo para la sostenibilidad de la industria periodística cuando las plataformas utilizan contenidos protegidos sin autorización ni compensación. En ese sentido, reclamó un marco equitativo que permita conciliar el desarrollo tecnológico con la preservación de un ecosistema informativo plural y sostenible.

Jornet sintetizó las prioridades de su gestión en cuatro ejes: reivindicar el valor del periodismo profesional, redoblar los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad; reforzar la capacitación de las empresas periodísticas y rebalancear el ecosistema informativo mediante el diálogo con las grandes plataformas tecnológicas.

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Asimismo, convocó a los asociados a fortalecer la presencia y representatividad de la SIP en el continente, ampliar las alianzas internacionales e impulsar una mayor participación de jóvenes directivos, mujeres y medios digitales. Subrayó que la defensa del periodismo trasciende los intereses de la industria, pues constituye una condición esencial para la democracia, la libertad de los pueblos y el futuro de las próximas generaciones.

Jornet sustituye en la presidencia de la SIP a Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur.