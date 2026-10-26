Más de 60 economistas mexicanas crean una red para incidir en el debate económico del país

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Ciudad de México, 26 oct (EFE).- Más de 60 economistas mexicanas presentaron este lunes una red para visibilizar el liderazgo técnico de las mujeres e impulsar su participación en las decisiones económicas del país.

La iniciativa 'Las economistas' reúne a mujeres de distintas generaciones, regiones y trayectorias de la academia, la investigación, los sectores público y privado, la sociedad civil y los organismos internacionales, en un primer foro que buscará conectar sus propuestas con quienes diseñan las políticas públicas.

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Durante la inauguración del encuentro 'México en la visión de las economistas', celebrado en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la capital mexicana, las organizadoras defendieron que incorporar diferentes experiencias permite ampliar los problemas considerados y las alternativas de política económica.

“La economía no es neutral”, señaló Elena Estavillo, directora del Centro-i y 'fellow' de Harvard Kennedy School, al explicar que las decisiones sobre gasto público, regulación, competencia, energía y tecnología distribuyen oportunidades y riesgos.

“Por eso importa quién lo analiza, quién propone y quién decide”, añadió.

La red, todavía en expansión, definirá colectivamente sus prioridades y acciones, mientras que el encuentro anual servirá para mostrar el pensamiento económico de las mujeres, contrastar ideas y tender puentes con quienes toman decisiones.

La secretaria de Desarrollo Económico de Ciudad de México, Manola Zabalza Aldama, cuestionó que los modelos económicos hayan omitido sistemáticamente los cuidados y que las prioridades industriales se concentren en sectores ocupados principalmente por hombres.

“El propósito de la economía nunca ha sido la elegancia de un modelo”, sostuvo, al reivindicar una disciplina orientada a una sociedad próspera que permita el desarrollo de la vida.

Las participantes plantearon reconocer el sistema de cuidados como infraestructura productiva y promover una transformación digital y una transición energética que amplíen oportunidades y generen empleos de calidad.

Por su parte, Silvia Singer, directora general y fundadora del MIDE, destacó la necesidad de escuchar a las expertas tanto en la teoría y la práctica como en la toma de decisiones.

“Este grupo es la semilla de algo más grande”, concluyó.