Noboa afirma que sus opositores en Ecuador se financian con "dinero del crimen organizado"

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Quito, 26 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este lunes, sin aportar mayores pruebas, que la oposición a su Gobierno, encabezada principalmente por el correísmo, se ha financiado con "dinero del narcotráfico y del crimen organizado".

En una entrevista en Radio Sucre, Noboa acusó directamente al expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) de tener supuestos vínculos con bandas criminales como Los Lobos y Los Choneros.

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"Hay nexo directo y ha habido lavado de activos comprobado en las últimas campañas, no solo en la del 2023, en el cual se usa dinero del narcotráfico y del crimen organizado para financiar la oposición de este Gobierno", aseveró Noboa sin aportar mayor evidencia.

El pasado viernes, la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, una de las principales opositoras del Gobierno, ingresó en prisión preventiva por orden de un juez, en el marco del caso Laberinto, que investiga un supuesto lavado de dinero durante la campaña electoral de 2023.

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Noboa aseguró en la misma entrevista que su Gobierno "jamás se ha caracterizado por ser un opresor ideológico".

"A nosotros no nos interesa la ideología (...). Esto no se trata de izquierda o de derecha o del socialismo del siglo XXI (que encarnaba Correa), o un gobierno pro empresa", dijo el jefe de Estado.

"Hemos encontrado a gente que ha estado involucrada con eso (la criminalidad) y tiene nexos también con ciertos políticos, no es de un partido en específico, hemos visto casos en ya tres partidos políticos, que hay un nexo con el narcotráfico", señaló.

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Sobre el caso de González, quien ha sido recluida en la cárcel de la ciudad andina de Riobamba, comentó que, según las investigaciones, "hay indicios que sí" estaba involucrada en el caso que se indaga, pero abundó que "todavía falta un proceso judicial, falta juicio, falta información que va a ir saliendo".

González, que perdió en la segunda vuelta frente a Noboa las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada del jueves como parte de unas investigaciones de la Fiscalía sobre la financiación y el manejo de fondos de su primera campaña electoral, que iniciaron con el caso llamado Caja Chica.

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Ese caso llevó a que la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Correa, sea suspendido por petición de la Fiscalía, e impedido de participar en las elecciones locales convocadas para el 29 de noviembre, donde el correísmo aspiraba a mantener bajo su marca las prefecturas y alcaldías de las principales ciudades como Quito y Guayaquil.

La Fiscalía busca pruebas desde inicios de año que demuestren que el correísmo financió supuestamente su campaña electoral de 2023 con dinero traído en efectivo desde Venezuela, y ahora, en el marco del caso Laberinto, también si se usó dinero de una empresa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, condenado, en primera instancia, por presunta comercialización ilícita de combustibles en las estaciones de servicio que posee con su familia. EFE

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