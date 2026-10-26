Lula también ganó en Portugal, con el 59,42 % de los votos

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Lisboa, 26 oct (EFE).- Luiz Inácio Lula da Silva también ganó en Portugal en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas celebrada el domingo, al obtener el 59,42 % de los votos válidos, frente al 40,58 % de Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Con el 100 % de las secciones electorales escrutadas en Lisboa, Oporto y Faro, Lula sumó 34.319 votos y Bolsonaro, 23.433. La ventaja fue de 10.886 sufragios, de acuerdo con la suma de los registros oficiales de las tres ciudades.

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En Lisboa, el mayor colegio electoral brasileño en el extranjero, Lula consiguió 19.420 votos, el 60,10 %, frente a los 12.894 de Bolsonaro, el 39,90 %. En Oporto recibió 13.435 sufragios, el 60,13 %, mientras su adversario obtuvo 8.910, el 39,87 %.

Faro fue la única de las tres ciudades donde venció Bolsonaro, con 1.629 votos, el 52,67 %, frente a los 1.464 de Lula, el 47,33 %.

El resultado mantuvo el reparto territorial de la primera vuelta, cuando Lula fue el candidato más votado en Lisboa y Oporto, con el 53,51 % y el 52,49 %, respectivamente, mientras Bolsonaro se impuso en Faro con el 48,88 %.

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La jornada del domingo estuvo marcada por la movilización de miles de brasileños y por las expectativas de una mayor participación tras el elevado abstencionismo de la primera vuelta.

En la Ciudad Universitaria de Lisboa, donde se habilitaron varios edificios para la votación, se formaron filas de electores y se concentraron seguidores de ambos candidatos.

Pese a las expectativas de que acudiera alrededor de la mitad del electorado en Lisboa, la participación en la capital portuguesa quedó en el 41,97 %, según el TSE. En Oporto votó el 48,13 % y en Faro, el 38,40 %, por lo que la abstención superó el 50 % en las tres ciudades. EFE

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