Díaz-Canel reivindica la unidad latinoamericana tras la victoria de Lula en Brasil

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Redacción América, 25 oct (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y destacó la cercanía entre ambos Gobiernos al reivindicar la unidad y la integración latinoamericanas.

"Estimado hermano @LulaOficial te felicito en nombre del Gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo", escribió Díaz-Canel en la red social X.

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El mandatario cubano agregó que Brasil puede contar con Cuba "en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña".

Por su parte, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, expresó en X: "En nombre del gobierno y pueblo cubanos, traslado una calurosa felicitación al presidente Lula y al pueblo brasileño por esta histórica victoria electoral que salvaguarda su soberanía y garantiza la continuidad de la lucha por la justicia social y el bienestar de sus ciudadanos".

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En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana también ratificó la disposición de su país de "continuar trabajando junto a Brasil por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como por la unidad y la integración de Nuestra América".

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

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El resultado es inédito en la historia democrática brasileña desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), ya que es la primera vez desde entonces que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta logra imponerse en la segunda.

Lula, que partía en desventaja tras la primera ronda, asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país.

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Su victoria se produce en un contexto de avance de fuerzas conservadoras en varios países latinoamericanos y supone la continuidad de un Gobierno que ha defendido una mayor coordinación regional y una política exterior independiente de Washington. EFE