Luis de la Fuente y Pere Romeu, ganadores del Trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro

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Los españoles Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y Pere Romeu, técnico del Barça Femení, fueron reconocidos este lunes en la Gala del Balón de Oro de Londres con el Trofeo Johan Cruyff, que se concede a los mejores entrenadores de la temporada 2025-2026 en categoría masculina y femenina, respectivamente.

Este era un galardón que parecía claro que recaería en el fútbol español y en un entrenador nacional después de que fuesen los protagonistas de la pasada campaña. En la categoría masculina, cuatro de los cinco candidatos eran españoles y la única amenaza era el belga Vincent Kompany, del Bayern Múnich alemán.

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Luis de la Fuente ganó por primera vez este prestigioso premio en reconocimiento a su trabajo en la selección española, campeona del mundo el pasado verano, un éxito que suma, además, a la Eurocopa y la Liga de Naciones logradas también bajo la batuta del riojano.

Además, con De la Fuente al frente, España ha conseguido en 2026 convertirse en la selección que encadena más partidos seguidos sin perder en toda la historia con 42, además con once victorias consecutivas, unos logros que le convertían en el gran favorito por delante de Luis Enrique, vigente campeón del trofeo y que volvió a liderar al PSG a la conquista de la Liga de Campeones, de Mikel Arteta, que hizo al Arsenal ganar la Premier por primera vez desde 2004, de Unai Emery, campeón de la Liga Europa con el Aston Villa, y Vincent Kompany, ganador del triplete en Alemania con el Bayern.

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Por otro lado, en la categoría femenina, Pere Romeu, técnico del Barça Femení, se convirtió en el primer técnico español en lograrlo tras los éxitos de la inglesa Emma Hayes (2024) y la neerlandesa Sarina Wiegmann, seleccionadora de Inglaterra.

El catalán era el favorito para el galardón tras otro año de dominio en el fútbol femenino, conquistando todos los títulos nacionales y la cuarta Liga de Campeones para el conjunto blaugrana. Superó a su compatriota Jonatan Giráldez, que ganó la liga y la Copa de Francia con el Olympique de Lyon y cayó en la final de la 'Champions' con el Barça; el sueco Andrée Jeglertz, que conquistó la liga y la FA Cup con el Manchester City; el danés Nils Nielsen, que logró la Copa de Asia con la selección de Japón; y la sueca Elena Sadiku, ganadora de la Copa Europa con el BK Häcken.

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