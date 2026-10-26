Agencias

El Gobierno de EEUU abre un tercer proceso penal contra el exdirector del FBI James Comey

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El Departamento de Justicia ha abierto una nueva investigación penal, la tercera, contra el exdirector de la Agencia Federal de Investigación estadounidnese (FBI) James Comey, acusado de la filtración de documentos que afectan a la seguridad nacional en octubre de 2016.

La documentación judicial recoge que los cargos se presentaron por primera vez en un tribunal del Distrito de Columbia el 5 de octubre, diez años después del supuesto delito.

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Sin embargo, el Departamento de Justicia argumenta que busca un proceso con gran jurado y ha alegado que la presentación de cargos pretende dilatar el proceso hasta que termine su vigencia el estatuto de limitaciones. "El Departamento ha presentado información criminal", recoge el documento judicial presentado por el Departamento de Justicia.

Los abogados de Comey han respondido ya que una imputación se diferencia de una "información". "Sería gracioso si no hubiera tantos desoladores abusos contra el Deparatamento de Justicia", ha apuntado el gabinete de Comey.

Comey ya está aucsado de amenazas al presidente, Donald Trump, a través de redes sociales, según la documentación del tribunal de Carolina del Norte que lo gestiona. Un caso aún anterior ha sido finalmete desestimado.

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