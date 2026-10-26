El presidente de La Rioja busca nuevos mercados en Chile y atraer inversiones

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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se reunió este lunes en Santiago con representantes de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile (Camacoes) y empresarios locales para avanzar en la apertura de nuevos mercados a las empresas riojanas, así como para presentar las oportunidades de inversión que ofrece la comunidad autónoma.

Capellán indicó en declaraciones a EFE que la reunión fue una gran oportunidad para dar a conocer los productos y servicios riojanos y mostrar a la comunidad autónoma "como una tierra abierta, encantada de ser escenario de inversiones o de otras actividades que quieren desarrollar las empresas chilenas".

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El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que La Rioja es "una región muy competitiva, con un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa", que cuenta con "una tremenda industria agroalimentaria y una industria del calzado que es la segunda más importante de España".

Conocida por ser una de las cunas vinícolas de España, casi el 80 % de las ventas al extranjero de La Rioja tienen destino Europa y solo el 2,78 % se envía a Sudamérica, según datos oficiales.

Además de vinos, la comunidad cuenta con una fuerte especialización en conservas y productos alimentarios transformados.

La visita de Capellán a Chile forma parte de un viaje más amplio -que incluye también Uruguay y Argentina- y se enmarca en la nueva estrategia de internacionalización de la comunidad autónoma.

La diversificación de las exportaciones, según el Ejecutivo riojano, es clave para reducir la exposición de la economía regional a los cambios de demanda y a las barreras comerciales.

El presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile (Camacoes), Miguel Ángel García, consideró por su parte que Chile y La Rioja "son un país y una región que se compenetran y se complementan perfectamente".

"La relación económica entre Chile y España, en general, está viviendo un momento dulce, muy positivo. La Rioja es una comunidad que goza de un especial afecto en Chile", añadió.

En 2025, las exportaciones riojanas a Chile alcanzaron los 7,45 millones de euros, en su mayor parte verduras procesadas, calzado y productos cárnicos.

Las importaciones desde Chile, en tanto, alcanzaron los 2,88 millones de euros, sobre todo legumbres y frutas secas, maquinaria de elevación y vegetales congelados, de acuerdo con cifras oficiales.La Agencia EFE contó con el apoyo del Gobierno de La Rioja para la difusión de este contenido. EFE

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