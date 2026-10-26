Las dudas persisten tras la aprobación del Parlamento egipcio del apoyo a Arabia Saudí

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El Cairo, 26 oct (EFE).- Después de que el Parlamento egipcio votara a favor de apoyar militarmente a Arabia Saudí para hacer frente a los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen, las dudas persisten sobre el tipo de implicación de Egipto en el conflicto, al ser su presidente, Abdelfatah al Sisi, quien "tiene la capacidad de adoptar las medidas que considere oportunas".

"El presidente tiene la capacidad de adoptar las medidas que considere oportunas para llevar a cabo esta misión, incluidas las relativas al número y al tipo de fuerzas militares que podrían ser enviadas a Arabia Saudí", afirmó en una entrevista telefónica con EFE el parlamentario independiente egipcio Mustafa Bakry.

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Después de tres sesiones de debate que se han llevado a cabo durante una semana en completo secreto, la Cámara baja del país que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos de toda África aprobó este lunes apoyar militarmente a Arabia Saudí, aunque aún no se ha informado públicamente de los detalles de ese respaldo, si bien Al Sisi ha insistido que será de carácter "defensivo".

Bakry, que estuvo presente en los debates, no resuelve las dudas ni el debate que se están generando entre los egipcios sobre qué implica realmente esta decisión: "Nadie puede determinar qué tipo de fuerzas serán enviadas, puesto que esta decisión corresponde al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República".

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El parlamentario, afín al actual jefe de Estado, insiste en que la autorización del Parlamento concedida a Al Sisi estipula que El Cairo y Riad tienen que coordinarse previamente antes de realizar cualquier movimiento.

"Esto significa que el envío de tropas no se llevará a cabo de manera inmediata, sino que estará sujeto a dicha coordinación. Si esta se produce hoy, las tropas podrían desplazarse hoy mismo", asegura el diputado.

Lo que sí tiene claro es que esta aprobación "se limita al territorio del reino de Arabia Saudí y la misión tendrá un carácter fundamentalmente defensivo".

El artículo 152 de la Constitución egipcia estipula que el presidente de la República y comandante de las Fuerzas Armadas no puede declarar la guerra ni desplegar al Ejército en misiones de combate fuera de las fronteras del país sin consultar previamente al Consejo de Defensa Nacional y tras la aprobación del Parlamento.

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Sin embargo, varios analistas apuntan que Egipto sí que ha desplegado sus tropas fuera de sus fronteras en los últimos años: el último fue un destacamento de aviones de combate Rafale a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para apoyar a su aliado árabe frente a los ataques de represalia de Irán contra los países del golfo Pérsico.

Ese despliegue no fue anunciado por El Cairo, y fueron los medios estatales emiratíes quien revelaron esa información durante la visita -tampoco anunciada- de Al Sisi a Abu Dabi en mayo para reunirse con su contraparte emiratí, Mohamed bin Zayed, e inspeccionar el destacamento de cazas egipcios, desplegado sin autorización parlamentaria.

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"Lo cierto es que cualquier despliegue de tropas egipcias en el extranjero debe contar con la aprobación del Parlamento", asegura Bakry, sin ofrecer explicaciones sobre la presencia de los aviones de combate en suelo emiratí.

La petición de Al Sisi al Legislativo tuvo lugar después de que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizara una inesperada visita a El Cairo a mediados de septiembre -de la que no se ofrecieron detalles- para reunirse con el jefe de Estado egipcio, en un momento en el que su país estaba siendo duramente golpeado por los hutíes.

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"El empeño de Al Sisi en obtener la aprobación del Parlamento egipcio en esta ocasión, tal como establece la Constitución, a diferencia de ocasiones anteriores", comenta en sus redes sociales el destacado analista militar Mahmud Gamal, puede significar que las peticiones de Bin Salmán "fueron de gran envergadura en cuanto a armamento, equipos y personal".

Según este experto, el presidente egipcio procura "cerrar todas las vías legales y posibles lagunas" en caso de que haya bajas entre sus fuerzas una vez desplegadas en Arabia Saudí porque, aunque sean enviadas en una misión defensiva, son un objetivo legítimo para los hutíes al ser un obstáculo para que sus ataques lleguen al reino árabe. EFE

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