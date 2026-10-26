José Ortega Cano esquiva las preguntas sobre Rocío Carrasco y Rosa Benito: "No sé de qué va la cosa"

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José Ortega Cano ha preferido mantenerse al margen de la última polémica familiar protagonizada por Rosa Benito y Rocío Carrasco. El torero ha sido preguntado por las duras declaraciones que su excuñada ha dedicado a la hija de Rocío Jurado en 'Supervivientes All Stars', donde ha salido en defensa de Rocío Flores y ha arremetido contra su madre. Sin embargo, el diestro ha asegurado desconocer lo sucedido y ha evitado pronunciarse.

A su llegada a casa, acompañado por un amigo, ha intentado zanjar las preguntas de la prensa insistiendo en que ha estado desconectado de la actualidad estos últimos días. "He estado fuera. He estado fuera y no me he enterado de nada", ha afirmado. Ante la insistencia de los reporteros, ha reiterado que no sabía a qué se referían: "Pero es que he estado fuera, de verdad, estos días y no sé de qué va la cosa".

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El viudo de la cantante también ha sido preguntado por las declaraciones sobre el sufrimiento de la hija de Antonio David Flores y por si la había visto llorar mucho. En ese momento, ha dudado antes de responder y ha comenzado a decir: "Es que no... No, no, no la he visto". Su acompañante ha intervenido entonces para indicarle el camino hacia la vivienda: "José, por ahí. Vamos", poniendo fin al encuentro con los periodistas.

La polémica continúa después de que la colaboradora defendiese a su sobrina y responsabilizase a su madre del daño que, según su versión, habría sufrido durante su juventud. Unas declaraciones que han vuelto a reabrir las heridas de una familia enfrentada desde hace años y sobre las que el diestro, por el momento, ha preferido no entrar.

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