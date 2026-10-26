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APsystems presentará nuevos microinversores y soluciones de almacenamiento de energía en la Expo Solar Colombia 2026

PR Newswire

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BOGOTÁ, Colombia, 26 de octubre de 2026

El QS2, el DS3D de 2200 W y el QT2 de 480 V serán los productos estrella de la exposición de la compañía, junto con APstorage y una vista previa de su oferta de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

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BOGOTÁ, Colombia, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems participará en ExpoSolar Colombia 2026, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en CORFERIAS, Bogotá. En el stand 58, ubicado en los pabellones 11 a 16, la empresa presentará sus últimas innovaciones en microinversores y almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Uno de los principales atractivos será el QS2 de 2500 W, que incorpora cuatro seguidores de punto de máxima potencia (MPPT) independientes para optimizar el rendimiento de cada módulo en instalaciones residenciales y comerciales. La exposición también destacará los módulos DS3D Boosted de 2200 W y QT2 de 1800 W para redes trifásicas de 480 V, ampliando las opciones para proyectos con módulos de alta potencia y diferentes requisitos de instalación.

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El almacenamiento de energía será el protagonista con el APstorage PCS ELS 11.4K, una solución acoplada a CA que permite la integración del almacenamiento en sistemas fotovoltaicos compatibles. La exposición incluirá la batería APbattery y el controlador híbrido AHS 6.3, junto con la serie EZOG-LV, para que los visitantes puedan observar más de cerca las diversas opciones de la cartera de productos residenciales de APstorage.

APsystems también ofrecerá un adelanto de su división C&I Solutions, su familia de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para aplicaciones comerciales e industriales. Las opciones de respaldo de energía, respuesta a la demanda y escalabilidad serán el foco de este primer vistazo a las próximas innovaciones de la marca. Los visitantes podrán obtener más información sobre esta oferta durante la feria comercial.

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"Estamos a punto de presentar una pequeña muestra de las novedades de APsystems como parte de un importante hito global: la llegada de soluciones que abordarán proyectos de alta demanda y gran capacidad, ampliando la cartera de la empresa en diferentes niveles para atender aplicaciones comerciales e industriales e incluso de servicios públicos", declaró Alma Aldana, directora de Marketing para Latinoamérica.

La experiencia en el stand se complementará con demostraciones de APdesigner, actualizaciones sobre EMA Manager y contenido sobre APbot. Estas herramientas ayudan a los profesionales del sector a diseñar, supervisar y acceder a información sobre las soluciones de la marca.

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La agenda técnica incluirá una presentación a cargo de Miguel Campos titulada "La nueva era del almacenamiento de energía: Soluciones escalables para hogares, empresas y aplicaciones comerciales", programada para el 28 de octubre a las 17:00 horas en la Sala de Conferencias 9 del Pabellón 12. También se prevén actividades con los distribuidores regionales E&M y Solaire para introducir el almacenamiento de energía entre los instaladores.

https://latam.apsystems.com/

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FUENTE APsystems