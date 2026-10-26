Audi invertirá 3.500 millones de euros para construir su primera fábrica en Estados Unidos

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Audi invertirá 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) para construir su primera planta de producción en Estados Unidos, concretamente en Georgia, donde prevé crear aproximadamente 4.500 empleos para una fábrica con capacidad para 200.000 vehículos anuales a partir de 2030.

La construcción de la planta arrancará en 2027 y se diseñará en función de las futuras necesidades de fabricación de Audi, centrándose en la eficiencia, la flexibilidad y la capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes y la demanda del mercado. En sus instalaciones se fabricarán SUV premium diseñados para el público norteamericano.

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Se espera que la inversión también genere oportunidades para proveedores, prestadores de servicios y socios de formación en la región. Una mayor presencia en Norteamérica ayudará a Audi a reducir la exposición a los riesgos comerciales y cambiarios, y a crear oportunidades adicionales para un crecimiento rentable.

Alemania y Europa seguirán siendo el pilar industrial de Audi, gracias a su experiencia en ingeniería, capacidades tecnológicas y competencia en producción. "La expansión en Norteamérica complementa la red de producción existente y respalda la ambición a largo plazo de Audi de fortalecer su competitividad a nivel mundial", ha explicado la compañía.

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"Esta inversión representa un compromiso a largo plazo con Estados Unidos y consolida a Norteamérica como un tercer pilar fundamental de la red de producción global de Audi, junto con Europa y China", ha manifestado el presidente del consejo de administración de Audi, Gernot Döllner.

De su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su decisión de aplicar aranceles, afirmando que han hecho a Estados Unidos más rico. "Imagínense, 200.000 vehículos al año. Es increíble. Esta será la mayor inversión individual en la historia de la industria automotriz estadounidense", ha manifestado.

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