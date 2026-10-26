El consumo de cemento cae un 8,1% en septiembre y encadena tres meses de descensos

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El consumo de cemento en España descendió un 8,1% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 1.367.833 toneladas, con lo que encadena tres meses consecutivos de caídas, según los datos de la Estadística del Cemento difundidos este lunes por Oficemen.

En los nueve primeros meses de 2026, el consumo acumuló un crecimiento del 3%, hasta alcanzar las 12.364.731 toneladas, lo que supone un incremento de 357.916 toneladas respecto al mismo periodo de 2025.

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La directora general de Oficemen, Elena Guede, ha señalado que la caída registrada en septiembre es "más acusada" de lo que preveía la organización y "confirma la desaceleración" que viene observando desde el verano.

En términos de año móvil, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el consumo se situó en 17.010.838 toneladas, un 6,5% más que en los doce meses anteriores, con un aumento de 1.038.317 toneladas.

LAS EXPORTACIONES RETROCEDEN UN 20%

Las exportaciones de cemento y clínker disminuyeron un 20% en septiembre, hasta las 271.794 toneladas, frente a las 339.924 toneladas del mismo mes de 2025. En el acumulado de enero a septiembre, las ventas al exterior cayeron un 15,2%, hasta las 2.919.866 toneladas, 522.964 toneladas menos que un año antes.

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La evolución de las exportaciones también fue negativa en el conjunto de los últimos doce meses, con un retroceso del 16,1%, hasta situarse en 3.964.062 toneladas.

LA PRODUCCIÓN CAE UN 11,7%

Por su parte, la producción de cemento se redujo un 11,7% en septiembre, hasta las 1.426.129 toneladas. En los nueve primeros meses del ejercicio, la producción alcanzó las 13.937.846 toneladas, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

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Las importaciones de cemento y clínker descendieron un 30,2% en septiembre, hasta las 197.403 toneladas, y acumularon una caída del 26% entre enero y septiembre, hasta las 1.267.777 toneladas.