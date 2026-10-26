Telefónica y Santander se desploman en Bolsa tras la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil

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Las acciones de Telefónica y Santander se desplomaban en Bolsa en los primeros instantes de este lunes después de que el actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, haya ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo y haya sido reelegido para un nuevo mandato al frente del país sudamericano, superando por la mínima al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien había sido vencedor en la primera ronda.

En concreto, los títulos de la teleco caían un 7,23% en torno a las diez de la mañana, hasta los 3,17 euros, mientras que los del banco bajaban hasta el 4,6% y los 10,98 euros.

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Las acciones de ambas empresas se han visto afectadas por las elecciones del país latinoamericano debido a la exposición de sus negocios en la región, ya que Telefónica opera allí con la marca Vivo y Santander tiene en Brasil su filial principal fuera de Europa, siendo el quinto mayor banco comercial del país por volumen de activos.

De hecho, Vivo obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% respecto al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años, según las cuentas presentadas por la compañía.

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Vivo mantuvo en el segundo trimestre de 2026 la senda de crecimiento de sus principales magnitudes financieras, con un beneficio neto de 1.600 millones de reales (275 millones de euros), un 17% más en comparación interanual.

De su lado, Santander Brasil registró un beneficio neto ordinario de 1.093 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento del 4,8% a tipo de cambio constante (y un 9,7% más en términos corrientes) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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